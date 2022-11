ÜBER ZWEI SCHÖNE SPIELZÜGE KOMMT WACKER ZUM SIEG

(lk) - Das Spiel zwischen dem SV Laupertshausen und dem FC Wacker Biberach begann sehr ausgeglichen. Auf beiden Seiten gab es gute Torchancen, die aber nicht verwertet wurden. In der 19. Minute ging Wacker dann aber mit einem schön herausgespielten Tor durch Joana Miranda mit 1:0 in Führung.

Die Gastgeberinnen schufen durch einen indirekten Freistoß im 16-Meter-Raum eine sehr gefährliche Situation, die glücklicherweise für Wacker an der Latte endete. In der ersten Halbzeit verzeichneten beide Mannschaften weitere Schüsse auf das Tor, aber es blieb zur Pause beim 1:0.



In der zweiten Halbzeit machte Wacker viel Druck und spielte mehr Torchancen heraus. Der SV hatte jetzt defensiv deutlich mehr zu tun, gleichzeitig fuhr er auch gefährliche Konter, die aber von Wacker gut verteidigt wurden. Ina Baci erhöhte schließlich in der 59. Minute auf 2:0, wiederum nach einem schönen Spielzug.