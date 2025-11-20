Über Walldorf in die Nationalelf: Pau Babots Fußballmärchen

WALLDORF. Ein besonderes Tor, das so einiges ins Rollen bringen sollte: Die Hessenliga-U17 des Karbener SV lag mit 0:1 zurück, als der blonde Mittelfeldspieler mit der Nummer 14 viel Platz hatte. Er nahm ein paar Schritte Anlauf und zog mit voller Wucht ab. Aus gut 30 Metern rauschte der Ball in den Winkel – 1:1. Für Pau Babot, gebürtiger Frankfurter mit deutschem und andorranischem Pass, war’s ein folgenreicher Knaller – auch wenn der KSV letztlich mit 1:2 bei den Offenbacher Kickers verlor. Dass der 18. August 2019 trotzdem zum Glückstag des damals 16-Jährigen wurde, lag daran, dass sein Traumtor gefilmt und auf einer Online-Videoplattform veröffentlicht wurde.

Seine Tante aus Andorra sah das Video und leitete es, ohne dass der Frankfurter davon wusste, an eine befreundete Mitarbeiterin des andorranischen Fußballverbands weiter. Und der Teenager bekam eine Einladung zum Probetraining. Offensichtlich überzeugte er: Babot durchlief die Junioren-Auswahlteams des kleinen Pyrenäenstaats, aus dem seine Mutter stammt. Bei der Verständigung haperte es ohnehin nicht. Babot ist mehrsprachig aufgewachsen, beherrscht sowohl Katalanisch (die Muttersprache der Andorraner) als auch Spanisch. In der Nationalmannschaft debütierte der heute 22-Jährige im Nations-League-Spiel am 19. November 2024 in Malta (0:0). Acht Länderspiele folgten.

So also geht die märchenhaft anmutende Geschichte eines Hessenliga-Fußballers, der seit dieser Saison für den SV Rot-Weiß Walldorf spielt. Dabei kommt der Bergen-Enkheimer gar nicht wie ein kickender Märchenprinz daher, sondern wie ein ganz normaler junger Mann. „Der Pau ist halt einfach ein guter Junge“, sagt sein Trainer, Artur Lemm, der in ihm sportlich wie menschlich eine Bereicherung für die Rot-Weißen sieht.

Beruflich arbeitet Babot gerne mit den Händen. Nach einem Praktikum in einer Schreinerei und dem Abitur hat er sich für eine Schreinerlehre entschieden. Er strebt an, es vielleicht sogar zum Meister zu bringen. Seine fußballerische Lehre machte er bei Germania Enkheim, beim FSV Bergen und ab den C-Junioren beim Karbener SV, ehe es zum Verbandsligisten SG Bornheim/Grün-Weiß Frankfurt ging. Nach eineinhalb Jahren beim klassenhöheren Hanauer SC wechselte Babot zum SV Rot-Weiß. Er blieb also in der Hessenliga, obwohl er keinen Hehl daraus macht, dass es ihn perspektivisch in die Regionalliga zieht.

Pau Babot sieht Potenzial in Mannschaft von RWW

Dort aber einen Verein zu finden, bei dem er Fußball und Beruf miteinander vereinbaren könne, „ist sehr schwer“, so Babot. Da er wegen seiner Arbeitszeiten nur abends trainieren könne. Als er in Walldorf unterschrieb, bestand eine Chance, dass der SV Rot-Weiß als Tabellenzweiter dieser Verein hätte sein können. Doch kurz darauf entschied der Vorstand, auf einen möglichen Regionalliga-Aufstieg zu verzichten. Trotzdem blieb Babot bei seiner Zusage. „Wenn man sich auf etwas festlegt, dann muss man das auch durchziehen“, sagt er dazu. Bereut habe er diese Entscheidung jedenfalls nicht: „Mir macht es Spaß hier. Und ich denke, mit der Mannschaft kann man einiges erreichen.“

Auf RWW-Teams traf Babot in den vergangenen Jahren immer mal wieder. An einen 4:2-Sieg mit der U17 des Karbener SV erinnert er sich besonders gern, weil ihm zwei Tore gelangen. Beide Walldorfer Treffer schoss sein heutiger Teamkollege Benedikt von Hagen.

Im Duell mit Bellingham von Vize-Europameister England

Ehe Babot in der U17 für Andorra spielte, debütierte er in der andorranischen U19-Auswahl beim EM-Qualifikationsturnier in Schottland. Dabei traf er am 9. Oktober 2019 ausgerechnet auf Deutschland – unter anderem mit den heutigen Bundesligaspielern Diant Ramaj (1. FC Heidenheim) und Tom Krauß (1. FC Köln). Am Ende gab es einen deutschen 3:0-Sieg. Ein aufregendes Erlebnis für Babot, den Jungen aus der U17-Hessenliga.

Und dann seine Berufungen ins Nationalteam: Einen ersten Höhepunkt brachten sie ihm am 7. Juni dieses Jahres im RCDE-Stadion von Barcelona, wo Andorra in der WM-Qualifikation gerade mal 0:1 gegen Vize-Europameister England verlor. Trainer Koldo Álvarez wies ihn an, einen gewissen Jude Bellingham zu bewachen: „Das hat sich surreal angefühlt“, sagt Babot.

Gerne hätten die andorranischen Spieler hinterher ein Andenken mitgenommen, doch einen Trikottausch hatten die Engländer nicht vorgesehen. Der Zeugwart organisierte lediglich ein paar Sporthosen. Aber nach dem 0:2 im Rückspiel in Birmingham ergatterte Babot das Trikot von Harry Kane, wie er schmunzelnd erzählt: „Da nehme ich die Hose aus dem Hinspiel gerne in Kauf.“

Mehr über Babot könnt ihr in der Kreisliga Royal-Folge hören.