Über Pfingsten im Kreis jede Menge Jugendfußball in Neuss/Grevenbroich

Glehn, Stürzelberg und Elfgen stellen ihre Plätze zur Verfügung – Foto: Marcel Eichholz

Das größte Programm haben sich die Glehner aufgebürdet, auf deren Anlage von Freitag (ab 17 Uhr) bis Montag Action ist. Und das, obwohl dort erst kürzlich der 16. Glehner Futsal-Cup für die ersten und zweiten Klassen der Grundschule im Ort über die Bühne ging. Nun werden an den vier Turniertagen knapp 100 Mannschaften mit rund 900 Mädchen und Jungs in den jüngsten Altersklassen und im Mädchenfußball erwartet.

„Für die Kinder ist die Siegerehrung eigentlich das Highlight des Turniers“, sagt Glehns Jugendleiter Sven Jakat. „Wenn wir vor der letzten Spielrunde schon die jeweils über 200 Figuren aufbauen, können es die Kids fast gar nicht erwarten, den kleinen Pokal in den Händen zu halten. Das ist schon ein prächtiges Bild.“

Vereinsgebundene Mannschaften in Stürzelberg

Auf dem Sportplatz des SV Stürzelberg steht Samstag und Sonntag Nachwuchsfußball satt an. Wobei der erste Tag nicht den vereinsgebundenen Mannschaften gewidmet ist, es treten Straßenteams gegeneinander an. Von 10.30 bis 12.30 Uhr sind Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren dran, von 11 bis 13.30 Uhr Kinder von 12 bis 14 Jahren, von 11.30 bis 13.30 Uhr Kinder bis 8 Jahre, ab 14 Uhr Jugendliche von 14 bis 16 Jahren und ab 14.15 Uhr Jugendliche von 16 bis 18 Jahren. Am Sonntag sind dann ab 10 Uhr die Vereinsmannschaften an der Reihe. Es gibt Turniere für Bambini, F-Junioren, E-Junioren und D7-Junioren.