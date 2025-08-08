Über Metz und den FCS zurück an den Burgweg

In Saargemünd wurde mit den drei großen Fußballadressen der Umgebung aus Straßburg, Nancy und Metz zusammengearbeitet. Bauer schloss sich dann in der E-Jugend dem FC Metz an, da ihm das dortige Konzept am besten gefiel. Allerdings war der Aufwand für seine Familie, ihn wöchentlich drei- bis viermal nach Metz fahren, irgendwann aus verständlichen Gründen zu viel geworden. In Metz wollte man ihn fest ins Nachwuchsleistungszentrum integrieren - was auch einen Schulwechsel zur Folge gehabt hätte. Doch Bauer besuchte mittlerweile das Deutsch-Französische Gymnasium in Saarbrücken, an dem er sich sehr wohl fühlte. Und daher ging es für ihn damals auch nicht beim FC Metz, sondern beim 1. FC Saarbrücken weiter. Als es dort nicht mehr die erhofften Einsatzzeiten gab, schloss sich Bauer der JFG Obere Saar mit seinem neuen Stammverein SV Auersmacher an. Nach der Jugendzeit folgten dann noch die Aktivenstationen SV Auersmacher II und I (Saarlandliga). "Da mir aber in der ersten Mannschaft nicht so der erhoffte Durchbruch gelang, bin ich dann im Sommer 2019 zu meinem Heimatverein SV Bliesmengen-Bolchen zurückgewechselt", sagt der Mittelfeldspieler - der bei der Elf aus dem Mandelbachtal entweder im zentralen Mittelfeld oder auf der rechten Außenbahn eingesetzt wird. Bei seinem Heimatverein setze man nicht nur sportlich auf ihn, sondern auch die Kameradschaft sei sehr gut. Und so hat Bauer mittlerweile sein fußballerisches Glück gefunden und hofft nun nach der Rückkehr in die höchste saarländische Klasse auf den Klassenverbleib seiner Mannschaft. Behilflich auf dem Weg zu diesem Ziel wäre am Sonntag um 17.30 Uhr daheim gegen den Mitaufsteiger SG Marpingen-Urexweiler der erste Saisonsieg. Bislang habe man gerade in den Spielen in Schwalbach (0:0) und in Herrensohr (1:2) die vorhandenen Torchancen "insgesamt nicht gut verwertet".