Über Magdeburg als Torschützenkönigin zur Europameisterschaft

Am Freitagabend startet die Deutsche Nationalmannschaft ins Titelrennen. Bei der Europameisterschaft in der Schweiz bekommt es das DFB-Team zum Turnierauftakt mit Polen zu tun (21 Uhr). Dann könnte auch ein Hauch von Sachsen-Anhalt mit der deutschen Mannschaft auf dem Platz stehen.

Selina Cerci, mit 16 Treffern in der abgelaufenen Saison eine der zwei Torschützenköniginnen der Frauen-Bundesliga, trug im Nachwuchs einst das Trikot des Magdeburger FFC. Vom Frühjahr 2016 bis Sommer 2017 lief die gebürtige Kielerin für die Elbestädterinnen auf. Es waren ihre ersten Schritte außerhalb ihrer schleswig-holsteinischen Heimat. Und schon damals zeigte Cerci ihr großes Talent: In 19 Einsätzen für den MFFC in der B-Juniorinnen-Bundesliga erzielte die Angreiferin 25 Treffer (Quelle: DFB-Datencenter). Zum Spielerinnen-Profil:

>> Selina Cerci