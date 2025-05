Über Grenzen gehen

Mut macht nicht nur die eigene hohe Motivation über die komplette Runde, egal wie schlecht zwischenzeitlich die Ergebnisse ausgefallen sind, sondern obendrein das Hinspiel. Ende Oktober zeigte "Zuze" in Fellbach eine seiner besten Saisonleistungen und siegte mit 4:1. Dieser Erfolg war zu keinem Zeitpunkt in Gefahr, da es zwischenzeitlich sogar eine 4:0-Führung gab.

Deshalb darf man aber keinesfalls von einer klaren Sache im Rückspiel ausgehen. Die Schwaben haben ihrerseits trotzdem fleißig gepunktet und werden aufgrund des bisherigen Saisonverlaufs als ebenbürtiger Gegner in den Häuselgrund kommen. "Ich rechne mit einem offenen Schlagabtausch", glaubt Schieck an einen Kontrahenten der genauso sehr gewinnen möchte wie er selbst. Außerdem sind die Fellbacher trotz sechs Niederlagen in Serie nicht zwingend schlecht drauf. Gegen Balingen (2:3) und gegen Hollenbach (2:3) kassierten sie die jeweils entscheidenden Gegentreffer erst in der Schlussminute.

Dessen sind sich die Grün-Weißen bewusst. Sie wissen, was auf dem Spiel steht und gehen es dementsprechend fokussiert, aber auch mit einer gewissen Vorfreude an. Wer letztlich in der Startformation stehen wird, hängt zwangsläufig an der Verletztenlage. Bei der vergangenen 1:5-Niederlage in Pforzheim galt es neben den Langzeitverletzten weitere Rückschläge einzustecken. Zum einen musste Yannick Heinlein angeschlagen ausgewechselt werden und zum anderen sah Felix Kramper nach einer Notbremse die Rote Karte. Zumindest vorsichtig optimistisch ist die Vorhersage bei Dennis Bindnagel und Sidney Fellhauer, die gegen Fellbach wieder mit dabei sein sollten.