"Über diesen Zuwachs freuen wir uns sehr, er bereichert die Liga"

Im FuPa-Teamcheck äußert sich der sportliche Leiter Danny Kempter vom SV Germania 90 Schöneiche zur aktuellen Lage des Brandenburgligisten. Er spricht über die intensive Vorbereitung unter dem neuen Trainerteam, die Vielzahl an Neuzugängen und deren Rolle, mögliche weitere Transfers, die aktuelle Kaderstruktur sowie die gesteckten Ziele für die neue Saison. Zudem blickt Kempter auf den Auftakt gegen den traditionsreichen Aufsteiger BSG Stahl Brandenburg und benennt die Favoriten im Meisterschaftsrennen.

Eine Vorbereitung mit klaren Fortschritten Die Sommermonate standen in Schöneiche ganz im Zeichen einer konzentrierten Vorbereitung. „Das neu gebildete Trainerteam hat intensiv und konzentriert mit dem Team gearbeitet“, sagt Danny Kempter. Vorrangiges Ziel sei es gewesen, die neuen Spieler schnell zu integrieren und die Vorstellungen von Trainer Oliver Richter frühzeitig im Training zu verankern. Kempter betont: „Das hat aus meiner Sicht gut funktioniert, sodass zufriedenstellende Ergebnisse erzielt wurden und dabei bereits guter Fußball gezeigt wurde.“ Besonders das Testspiel gegen Empor Berlin sei ein Fingerzeig gewesen: „Vor allem dort konnte man schon sehen, dass ordentlich Qualität und Potenzial in der Truppe steckt.“ Die Verantwortlichen gehen deshalb mit einem insgesamt positiven Fazit aus der Vorbereitung.

Stürmer Deniz Citlak überzeugte dabei sofort: „Deniz kam in hervorragender körperlicher Verfassung zum Trainingsauftakt und belebt unsere Offensive sofort spürbar.“ Julian Hentschel bringt viel Ehrgeiz mit und will sich nach seiner Tätigkeit im Funktionsteam in Ahrensfelde als Spieler beweisen: „Eine leichte Oberschenkelblessur warf ihn kurzzeitig zurück, dennoch hat er in den letzten Wochen bereits seine Abschlussstärke und Qualität unter Beweis gestellt.“

Neuzugänge mit Charakter und Qualität Acht neue Spieler sind in diesem Sommer hinzugekommen, jeder einzelne von ihnen mit einem klaren Profil. Kempter hebt hervor, wie wichtig eine schnelle Eingewöhnung sei: „Wir sind mit allen Neuzugängen bisher sehr zufrieden. Besonders wichtig war uns, dass sie sich schnell in die Mannschaft integrieren.“

Auch defensiv wurde nachgerüstet. Lukas Bache bewies sofort Zweikampfstärke und Spielverständnis, wobei sein Berufsalltag als Feuerwehrmann besondere Rücksicht erfordert. Über ihn sagt Kempter: „Mit meiner eigenen Erfahrung aus vielen Jahren Schichtdienst kann ich gut einschätzen, dass er bei uns sehr gut aufgehoben ist.“ Durch seine Verbindung zu Bache fand auch Erich Jeschke den Weg nach Schöneiche. „Mit seiner Erfahrung aus zahlreichen Oberliga-Spielen für Krieschow und seinen geradlinigen, strukturierten Eigenschaften bringt er wichtige Qualitäten in unsere Defensive ein“, betont Kempter.

Im Mittelfeld sollen Florian Schulte und Nachwuchsmann Lion Dobra für Dynamik sorgen. Schulte zeigte sich „sehr laufstark und agil“ und bietet Flexibilität, während Dobra den Sprung aus der A-Jugend wagt: „Dass er bereits eine Alternative für den Kader sein kann, hat er durch seine Tore in den Testspielen eindrucksvoll unter Beweis gestellt.“

Darüber hinaus verstärken Richard Mikosch, ein Eigengewächs von Eintracht Mahlsdorf, sowie Torhüter Niklaas Seifarth das Team. Über Mikosch sagt Kempter: „Seine Leistungen haben überzeugt, weshalb wir ihn in den Kader aufgenommen haben.“ Seifarth soll die Torwartposition zusätzlich beleben: „Auf der Torwartposition sorgt er gleichzeitig für noch mehr Konkurrenz.“

Noch Bewegung möglich, aber kaum Abgänge

Trotz der Vielzahl an Transfers ist die Kaderplanung noch nicht vollständig abgeschlossen. „Wir haben noch einen Neuzugang im Blick. Wenn wir uns mit dem abgebenden Verein einigen sollten, werden wir dies umgehend kommunizieren“, so Kempter. Auf der Abgangsseite sei die Lage überschaubar: „Aktuell haben wir bis auf Timo Schröder und Leon Alfer keine Abgänge zu verzeichnen.“

Breite, Konkurrenz und Erfahrung als Stärken

In der Analyse der eigenen Mannschaft verweist Kempter vor allem auf die ausgewogene Kaderstruktur. „Von Vorteil wird es sein, dass wir in der breiten Aufstellung unseres Kaders mehr Konkurrenz erzeugen, wovon wir uns noch mehr Leistung versprechen.“ Der Mix aus jungen Talenten und erfahrenen Spielern soll die Grundlage für eine erfolgreiche Saison bilden. „Dieses ausgewogene Verhältnis, gepaart mit der Fußball- und Fachexpertise von Oliver Richter, macht uns variabel und schwer ausrechenbar.“

Auch die Torhüterposition sieht Kempter stark besetzt: „Wir verfügen über ein starkes Torhütertrio, das sowohl im Training als auch im Spiel für eine hohe Qualität sorgt.“ Hinzu komme die Spielintelligenz vieler Akteure: „Viele unserer Jungs zeichnen sich durch Spielstärke und eine hohe Fußballintelligenz aus, was unserem Spiel zusätzliche Kreativität und Stabilität verleiht.“

Ziele ohne unnötigen Druck

Mit Blick auf die kommende Saison betont Kempter eine Mischung aus Ehrgeiz und Gelassenheit. „Wir gehen mit einer gesunden Portion Ambition in die neue Saison“, sagt er. Ziel sei es, besser abzuschneiden als in der vergangenen Saison, ohne dabei den Spaß zu verlieren: „Unser Ziel ist es, erfolgreicher abzuschneiden als in der vergangenen Spielzeit. Gleichzeitig möchten wir den Spielern keinen unnötigen Druck auferlegen.“ Fußball sei für die Spieler in erster Linie ein Hobby, ein Ausgleich zum Alltag: „Wir wollen gemeinsam Spaß haben, uns weiterentwickeln und dabei sportlich das Maximum herausholen.“

Die Favoriten im Titelrennen

Den Favoritenstatus sieht Kempter klar bei anderen Teams. „Ich denke, dass Frankfurt, Altlüdersdorf und Neuruppin durchaus in der Lage sind, um die Meisterschaft mitzuspielen.“ Germania Schöneiche geht somit eher als Herausforderer ins Rennen, mit dem klaren Ziel, konstant Leistung zu bringen und in der Tabelle besser abzuschneiden als zuletzt.

Auftakt gegen einen Traditionsverein

Zum Saisonstart wartet gleich eine besondere Aufgabe. Am Samstag empfängt Schöneiche den Aufsteiger BSG Stahl Brandenburg. Kempter blickt mit Respekt auf den Gegner: „Mit Stahl kehrt ein traditionsreicher Verein und zugleich ein Aufsteiger mit einer beeindruckenden Fanbase in die Brandenburgliga zurück. Über diesen Zuwachs freuen wir uns sehr, er bereichert die Liga zweifellos.“ Besonders hebt er sein Verhältnis zu Gästetrainer Robert Pocrnic hervor: „Er ist ein exzellenter Trainer, der genau weiß, welche Stellschrauben man drehen muss, um erfolgreich Fußball zu spielen.“

Trotz aller Anerkennung macht Kempter die Zielsetzung für das Auftaktspiel deutlich: „Am Ende treten wir jedoch in unserem eigenen Stadion an, da ist es unser Anspruch, dominant aufzutreten und klar zu zeigen, dass wir das Spiel für uns entscheiden wollen.“