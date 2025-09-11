Über die Schmerzgrenze hinaus gehen: Dornach zu Gast bei Haching II

Dornach – Wie so vieles im Leben ist auch das bisherige Abschneiden der Fußballer des SV Dornach in ihrer ersten Landesliga-Saison eine Frage der Perspektive. Das 1:3 zuletzt gegen den SV Aubing beendete eine Serie von sechs Spielen ohne Niederlage, war aber auch die fünfte Partie hintereinander ohne Sieg. „Klar, wir haben lange nicht mehr gewonnen, obwohl wir uns eigentlich immer genug Torchancen erarbeiten – aber in den jüngsten beiden Spielen waren wir definitiv die schlechtere Mannschaft“, bringt der aktuelle Trend den Dornacher Trainer Sebastian Wastl durchaus ins Grübeln.

Seine Elf sei inzwischen definitiv in der Liga angekommen, aber jetzt gelte es, wieder verschärft an den Grundtugenden zu arbeiten, „zu ackern und dem Gegner über 90 Minuten hinweg Druck zu machen“. Auch der wegen vieler Urlauber und Verletzten oft knapp besetzte Kader ist für Wastl keine Ausrede: „Egal, wer auf dem Platz steht – jeder muss bereit sein, jederzeit über seine Schmerzgrenze hinauszugehen.“

Mit der SpVgg Unterhaching II wartet am Freitag (19.30 Uhr) ein harter Brocken auf die Dornen: Punktgleich mit dem TSV Wasserburg steht der nächste Gegner an der Tabellenspitze, hat mit deren 27 bis dato die meisten Tore erzielt und mit dem 1:2 gegen Schwabing erst einmal verloren. „Wir haben in unserem Heimspiel gegen Wasserburg (1:2, d. Red.) gesehen, dass es egal ist, wer da kommt. Wir müssen eben voll da sein. Zumal die dann folgenden Spiele richtungsweisend für uns sind“, betont Wastl.