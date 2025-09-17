Über die Regionalliga in die Bundesliga: FCA bindet Bleicher bis 2030

Mehr Identifikation geht kaum: Der FC Augsburg hat Eigengewächs Franz Xaver Bleicher, dessen Vater ebenfalls schon das rot-grün-weiße Trikot trug, mit einem Profivertrag ausgestattet und bis Sommer 2030 an sich gebunden. Der 18-Jährige ist seit dieser Saison fester Bestandteil der U23 und soll in der Regionalliga Bayern für höhere Aufgaben vorbereitet werden. Im Kader von U23-Coach Markus Feulner zählt er zum Stammpersonal und ist in der laufenden Saison bisher in allen Partien zum Einsatz gekommen. Bereits in der vergangenen Saison war das Mittelfeldtalent elfmal für die Profireserve im Einsatz.

"Mit Franz Xaver Bleicher binden wir ein weiteres Talent aus den eigenen Reihen an den FCA. Als gebürtiger Augsburger ist er eng mit unserem Klub verwurzelt und hat bereits mehrere Einsätze für die deutschen U-Nationalmannschaften absolviert. Über unsere U23 soll er sich weiterentwickeln und Schritt für Schritt an den Profifußball herangeführt werden", gibt FCA-Sportdirektor Benjamin Weber in Pressemitteilung zu Protokoll.

Franz Xaver Bleicher fühlt sich einfach wohl beim FCA, wie er wissen lässt: "Der FC Augsburg war schon immer mein Verein – hier bin ich aufgewachsen und zuhause. Ich bin dem FCA sehr dankbar für das Vertrauen. Ich weiß, dass noch viel Arbeit auf mich wartet, aber ich glaube an mich und auch daran, irgendwann im Trikot der Profis in der WWK ARENA aufzulaufen."