Über die Regionalliga Bayern ins WM-Finale gegen Messi? Der Marokkaner Abdelhamid Sabiri (26) kickte einst für den 1. FC Nürnberg II in der höchsten Amateurliga Bayerns

Die Marokkaner schreiben derzeit ein Fußballmärchen bei der Weltmeisterschaft in Katar. Als erstes afrikanisches - und arabisches - Land sind die Nordafrikaner in ein WM-Halbfinale vorgestoßen. Ein ganzer Kontinent und die komplette arabische Welt drückt heute Abend die Daumen, wenn die "Löwen vom Atlas", wie die Nationalmannschaft Marokkos genannt wird, gegen Titelverteidiger Frankreich um den Einzug ins Finale kämpfen. Mit dabei sein wird auch ein Spieler, der sich vor wenigen Jahren in der Regionalliga Bayern noch mit den Kickern des TSV Buchbach, des SV Schalding-Heining oder dem SV Seligenporten duellierte: Der in Frankfurt am Main groß gewordene Abdelhamid Sabiri schreibt auch an seinem ganz persönlichen WM-Märchen!

In der Spielzeit 2014/15 machte Sabiri zum ersten Mal in der A-Jugend des SV Darmstadt 98 auf sich aufmerksam. Ein Jahr später schoss er für den damaligen westfälischen Oberligisten Sportfreunde Siegen 17 Treffer in 31 Spielen, zog so die Aufmerksamkeit der Späher des 1. FC Nürnberg auf sich und wechselte im Sommer 2016 an den Valznerweiher. Zunächst sollte Sabiri sein Können in der Regionalliga Bayern unter Beweis stellen - und enttäuschte nicht! Unter einem gewissen Michael Köllner - heute Chefcoach beim TSV 1860 München - deutete er mit Nachdruck seine Klasse an und erzielte zwölf Treffer in Bayerns höchster Amateurliga. Als Köllner nach der Entlassung von Alois Schwartz im Frühjahr 2017 zum Cheftrainer des "Clubs" aufstieg, packte auch Sabiri den Durchbruch im deutschen Profifußball. Über die Station Huddersfield Town in der englischen Premier League führte ihn sein Weg zum damaligen Bundesligisten SC Paderborn. Die Ostwestfalen und der Offensivmann, es war am Ende ein Missverständnis. Der damalige Coach Steffen Baumgart, heute beim 1. FC Köln, stellte Sabiri ein desolates Zeugnis aus: "Ich hatte nie das Gefühl, dass Hamid unserer Mannschaft in irgendeiner Form geholfen hat. Hamid arbeitet für keine Mannschaft, er arbeitet nur für sich."



Sabiris Reise durch Europa ging weiter nach Italien, wo er zunächst für den Zweitigisten Ascoli Calcio auflief. Seit Anfang dieses Jahres steht der mittlerweile 26-jährige offensive Mittelfeldspieler beim Traditionsklub Sampdoria Genua aus der Serie A unter Vertrag. Sabiri absolvierte übrigens fünf Länderspiele für die U21 Nationalmannschaft Deutschlands und besitzt sowohl die deutsche als auch die marokkanische Staatsbürgerschaft. Er entschied sich dann aber dafür, für das Heimatland seiner Vorfahren aufzulaufen. Er dürfte diesen Schritt nicht bereut haben - und auch Steffen Baumgart mittlerweile überzeugt haben!