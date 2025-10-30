– Foto: Rocco Menger

Über die Kommunikation zurück zum Markenzeichen In der Landesklasse 2 steht ein Derby im Eichsfeld an. Der DJK SV Arenshausen will am Freitagabend den Spitzenreiter SV Wüstheuterode stürzen.

Für Arenshausen gab es bislang lediglich einen Saisonsieg zu bejubeln. Worauf Niklas Riethmüller nun im Derby hofft, welcher personelle Abgang schmerzt und was der Gegner dem DJK voraus hat, verriet uns der Kapitän im FuPa-Interview.

FuPa Thüringen: Lieber Niklas, ihr habt bereits am Freitag euer Derby gegen Wüstheuterode. Was unterscheidet beide Teams in dieser Saison abgesehen von Punktestand und Tabellenplatz? Oder anders gefragt: Was fehlt deiner Mannschaft noch um auch mal so einen Saisonstart wie der Konkurrent aus Wüstheuterode hinzulegen? Niklas Riethmüller: Ich glaube, dass Wüstheuterode die Phase, in der wir uns gerade befinden, bereits vor zwei bis drei Jahren durchgemacht hat. Sie waren damals in einer ähnlichen Situation wie wir. Sie haben erfolgreich ihre jungen Spieler integriert und zu Leistungsträgern entwickelt. Wir sind auf einem guten Weg, der aber seine Zeit braucht. Wir lassen uns nicht beirren und schauen auf uns. Wenn wir das schaffen, glaube ich, werden wir dadurch nur stärker.

FuPa Thüringen: Man war von euch immer eine solide Defensivarbeit gewohnt. Mit 21 Gegentoren seid ihr da bislang absolut untypisch unterwegs. Was muss wieder besser funktionieren um zu den gewohnten Abwehrleistungen zurückzukehren? Niklas: Ja, die starke Defensive war eigentlich immer unser Markenzeichen. Ein Grund dafür, dass wir aktuell nicht ganz so stabil stehen, ist natürlich, dass uns Norbert Baran vor Saisonbeginn verlassen hat. Er war ein sehr guter und verlässlicher Rückhalt, der mit seiner großen Erfahrung auch von hinten viel gecoacht hat. Wir müssen einfach mehr miteinander kommunizieren und über 90 Minuten hellwach sein. Da sehe ich mich auch besonders in der Verantwortung, die Abwehrkette zu führen.