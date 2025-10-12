„Über die gesamte Spielzeit spielbestimmend“ – Oberweikertshofen II setzt Serie fort

Mit 4:0 hat sich die Reserve des SC Oberweikertshofen bei Jahn Landsberg durchgesetzt. Zu verdanken hat er das vor allem einem Spieler.

Oberweikertshofen – Beste Stimmung hatte Daniel Stapfer, Trainer des SC Oberweikertshofen II, nach dem 4:0 (1:0)-Sieg seines Teams bei Jahn Landsberg. „In den letzten drei Begegnungen sieben Punkte geholt, da kann man doch mal gut drauf sein“, meinte er. Mit dem Auswärtsdreier beim im Tabellenkeller festsitzenden Gastgeber hat sich die Landesliga-Reserve etwas Luft verschafft im Kampf um den Klassenerhalt.

Die mit 27 Gegentoren schlechteste Defensive der Liga bekam auch von Oberweikertshofen vier Treffer eingeschenkt. „Wir waren über die gesamte Spielzeit spielbestimmend“, berichtete Stapfer. Seine Mannschaft habe aber wieder einmal zu viele Möglichkeiten liegen lassen und benötigte einen Foul-Elfmeter als Dosenöffner. Den Strafstoß verwandelte Nico Scheibner zur hochverdienten 1:0-Halbzeitführung (39.).

In den zweiten 45 Minuten kam Landsberg zu zwei Chancen, zählte Stapfer. Doch beide Male hielt SCO-Schlussmann Alessio Di Pasquale überragend. Im Gegenzug legte Scheibner noch zwei weitere Treffer (58. und 64.) nach und sorgte so für die Vorentscheidung. Lukas Kuppelwieser durfte sich dann auch noch in die Torschützenliste eintragen lassen (71.). (Dieter Metzler)