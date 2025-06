"Über die ganze Saison gesehen war es schon sehr verdient"

Foto: LUPUS & TAURUS/Artur Kraus

Es war ein heißer Saisonendspurt – im wahrsten Sinne des Wortes: Nachdem die A-Jugend des FV Erkner am vorherigen Wochenende bereits bei starker Hitze in Gosen den Staffelsieg in der Kreisliga Ostbrandenburg West festgemacht hatte, folgte am Sonntag das Entscheidungsspiel um die Meisterschaft gegen den Sieger der Oststaffel, die SpG Frankfurt (Oder). Bei 32 Grad blieb es bis zum Schluss spannend. Am Ende durften die Jungs aber die erste Erkneraner U19-Meisterschaft seit 2015 bejubeln.





Dabei musste der FVE noch mal zittern. „In der ersten Halbzeit war Frankfurt sehr spielstark“, stellt Trainer Tom Schitzki nach Abpfiff fest. Dennoch konnte Erkner früh in Führung gehen und zum Beginn von Hälfte 2 gleich nachlegen. Doch die Gäste ließen sich davon nicht einschüchtern und antworteten postwendend mit dem Anschlusstreffer, wenig später fiel der Ausgleich vom Punkt. Am Ende markierte Liga-Toptorschütze Berg (31 Tore) jedoch mit dem 3:2 den Siegtreffer.

U19-Meisterschaft mit U17-Spielern „Eigentlich war es kein gutes Spiel“, räumt FVE-Trainer Sascha Böge, der die älteren Spieler bereits seit der F-Jugend betreut, nach Abpfiff fest, „aber wir haben es am Ende durch Kampf gewonnen.“ Ein Erfolg, mit dem man zum Saisonstart nicht unbedingt gerechnet hätte: Am ersten Spieltag hatte die Truppe in Neuenhagen noch deutlich mit 7 Gegentoren verloren. Das jedoch sollte die einzige Niederlage der ganzen Spielzeit bleiben. Keineswegs eine Selbstverständlichkeit: Denn der Kader ist gespickt mit Spielern, die auch noch in der B-Jugend hätten antreten können. „Dass die Jungs sich so gegen teilweise zwei Jahre ältere Gegner durchgesetzt haben, ist eine besondere Leistung“, betont Tom Schitzki.

Foto: LUPUS & TAURUS/Artur Kraus

Wiederaufstieg zum zehnjährigen Meisterschaftsjubiläum Die letzte A-Jugend-Meisterschaft des FV Erkner ist schon eine ganze Weile her – vor zehn Jahren durfte am Dämeritzsee schon einmal die Schale in die Luft gestemmt werden. 2023 scheiterte der Verein nur knapp – am Ende war es der Rückzug einer anderen Mannschaft, der Erkner damals sechs Punkte und den Titel kostete. Pünktlich zum Jubiläum gelingt nun endlich wieder der Titelgewinn.

Foto: LUPUS & TAURUS/Artur Kraus

„Über die ganze Saison gesehen war es schon sehr verdient“, konstatiert Mannschaftskapitän Rouven Schönebeck. Sein Highlight war das „kleine Finale“ in der Vorwoche – gegen den direkten Verfolger Gosen hatte dank dem besseren Torverhältnis ein Remis genügt, doch ein Tor in der Nachspielzeit sorgte auch dort schon für Spannung bis zur letzten Sekunde. Den Verlauf des Entscheidungsspiels sieht er pragmatisch: „Es war nicht das perfekte Spiel, aber am Ende hat es gereicht. Jetzt sind wir Kreismeister, steigen auf in die Landesklasse, und dann greifen wir da auch noch mal an.“ Eine Herausforderung, der sich das Team gerne stellt. „Das nächste Jahr wird schwer“, prognostiziert auch Co-Trainer Oliver Fink. Aber das soll seiner Mannschaft an diesem Sonntag keine Sorgen bereiten: „Die sollen sich jetzt feiern lassen!“