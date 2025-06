Über die Bayernliga in die 3. Liga? 1860 München setzt auf Junglöwen-Quartett

Samuel Althaus (r.), Emre Erdogan (M.) und Miran Qela (l.) wollen sich bei den Profis für Einsätze empfehlen. – Foto: IMAGO / Ulrich Wagner, IMAGO /

Nach dem Transferfeuerwerk bindet der TSV 1860 München vier Talente langfristig an den Verein. Das Quartett soll sich für die 3. Liga empfehlen.

München – Sean Dulic hat es den Talenten aus der Akademie des TSV 1860 München vorgemacht. Der Verteidiger arbeitete sich über die U19 und U21 in die 3. Liga hoch und entwickelte sich in der Innenverteidigung neben Kapitän Jesper Verlaat zu einer festen Größe. Nach 14 Einsätzen in der Bayernliga spielte Dulic nach seinem Debüt im Dezember 2024 18 Mal in der Startelf der Sechziger. Vier Talente aus der U19 wollen es Dulic gleichtun – und den dauerhaften Sprung in den Kader von Patrick Glöckner schaffen. Althaus, Erdogan, Faßmann und Qela trainieren mit den Profis von 1860 München

„Wir führen den Weg konsequent fort und versuchen auch in der kommenden Spielzeit wieder, bei uns ausgebildete Spieler an den Profibereich heranzuführen“, sagt 1860-Geschäftsführer Dr. Christian Werner. In dieser Hinsicht gaben die Löwen die langfristigen Vertragsverlängerungen von Samuel Althaus, Emre Erdogan, Lasse Faßmann und Miran Qela bekannt. Alle dürfen sich in der Vorbereitung für Einsätze in der 3. Liga empfehlen. Dabei stehen vor allem der 1,96-Hüne Althaus und Flügelspieler Erdogan im Fokus. Der 18-jährige Erdogan gab bereits in der abgelaufenen Spielzeit sein Debüt in der 3. Liga. Beim Auswärtsspiel gegen den SC Verl durfte der Flügelspieler sechs Minuten Profi-Luft schnuppern. Der junge Althaus gilt als hochtalentiert, muss sich bei 1860 aber einem knallharten Konkurrenzkampf stellen. Torwart Qela fiel vor allem beim U19-Stadtderby gegen den FC Bayern München auf. Der 18-Jährige erzielte in der Nachspielzeit den Ausgleich gegen den ewigen Rivalen und erhielt so große Aufmerksamkeit. Nach der Verpflichtung von Hiller-Nachfolger Thomas Dähne planen die Löwen Qela als Keeper Nummer drei ein.