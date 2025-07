Zum Abschluss des einwöchigen Trainingslagers in Bludenz traf die Mannschaft von Trainer Nico Willig auf den FC Aarau. Bereits in der fünften Minute erzielte Silvan Schwegler den Führungstreffer für die Schweizer. In der Folgezeit gestaltete die U21 die Partie ausgeglichen und kam ihrerseits zu Chancen. Ein verdeckter Schuss von Leny Meyer parierte Aaraus Torhüter mit einer Hand (18. Minute). Marvin Hübel zeigte auch bei zwei weiteren Situationen seine Klasse und parierte gegen Thomas Kastanaras (33.) und Mo Sankoh stark (36.). Kurz darauf war er allerdings machtlos, der Elfmeterschuss von Thomas Kastanaras war zu platziert. Zuvor wurde Max Herwerth gefoult. Beim Stand von 1:1 ging es auch in die Halbzeitpause.

Sehenswerte Tore

In der 53. Minute ging der FCA erneut in Führung. Serge Müller traf mit einem sehenswerten Volleyschuss aus 18 Metern zum 1:2. Nach einer Stunde Spielzeit erhöhten die Schweizer durch Raul Bobadilla auf 3:1. Der ehemalige Bundesligaspieler traf mit einem Schuss knapp hinter der Mittellinie. Doch die junge VfB-Elf steckte nicht auf und hatte noch einige gute Offensivaktionen. Allerdings scheiterte Eliot Bujupi bei zwei Versuchen. Auch Torhüter Jerik von der Felsen konnte sich in der Folgezeit gleich mehrfach auszeichnen. Kurz vor Abpfiff war er aber machtlos, Khaled Amr traf zum 1:4-Endstand.

Trainer Nico Willig sagte nach dem Spiel: „Wir sind in beiden Halbzeiten jeweils sehr schwer ins Spiel und in die Struktur reingekommen. Haben jeweils 15 Minuten Probleme gehabt und jeweils ein Tor kassiert, um uns dann zu stabilisieren. Im Laufe des Spiels waren es zu viele individuelle Fehler, die der Gegner sehr konsequent und routiniert genutzt hat. Über die 90 Minuten waren wir zwar bemüht, aber nicht gut.“

Nach zwei freien Tagen geht es für das Team von Nico Willig am VfB-Clubzentrum mit dem Training weiter. Am Samstag steht dann das Testspiel gegen den FV Illertissen an. Gespielt wird um 14 Uhr in Reichenbach/Fils.

Die U21 spielte mit:

Draband – Amaniampong, Herwerth, Nothnagel, Azevedo (30. Spalt) – Nankishi, Groiß, Sessa, Meyer – Sankoh, Kastanaras

2. Hälfte:

Von der Felsen – Amaniampong (62. Santos), Fritschi, Herwerth (62. Reinhardt), Meyer (62. Azevedo) – Hajdini, Lüers, Spalt, Xie – Bujupi, Faghir