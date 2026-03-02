Über der SGE Bedburg-Hau ziehen dunkle Wolken auf

Die Talfahrt der SGE Bedburg-Hau in der Rückrunde der Bezirksliga dauert an. Beim Aufsteiger Westfalia Anholt musste die Mannschaft von Trainer Bernard Alijaj die vierte Niederlage in Folge hinnehmen, unterlag nicht unverdient mit 1:2 (0:0) und rutschte damit auf den zwölften Tabellenrang mit nur einem Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz ab. Was war diesmal der Grund für die Niederlage?
Die SGE Bedburg-Hau musste nicht nur mit dem schwer zu bespielenden Rasenplatz, sondern auch mit personellen Problemen kämpfen. Niclas Pohle, Louis Hoenselaar und Fabian Berntsen fielen verletzt aus, wie auch der noch nicht spielberechtigte Neuzugang Daniel da Costa vom 1. FC Kleve.
Vor rund 250 Zuschauern tat sich im ersten Abschnitt auf beiden Seiten nicht viel, nennenswerte Torchancen waren nicht zu verzeichnen. Das Niveau war überschaubar. Was sich nach Wiederanpfiff nicht ändern sollte, obwohl die SGE Bedburg-Hau gut aus der Kabine kam, denn Matthias Paus (52.) konnte nach einem Freistoß per Kopf völlig ungehindert die 1:0-Führung für Westfalia Anholt erzielen. In der 70. Minute verwandelte Elfadiu Maksuti einen berechtigten Foulelfmeter, verursacht von Leon Claaßen, zum 2:0.
Die SGE Bedburg-Hau versuchte, wieder entscheidend ins Spiel zurückzukommen, was zunächst nicht gelang. Doch Paus (83.) half den Gästen, indem er mit seinem Eigentor für eine turbulente Schlussphase sorgte, die leider ohne Happy End für die Gäste endete.
SGE-Coach Bernad Alijaj sagte nach der Partie: „Wer das erste Tor schießt, gewinnt das Spiel. Das war eine nicht unverdiente Niederlage auf einem schwer zu bespielenden Rasenplatz. Jetzt wird es schwer und eng für uns. Wir haben unseren Vorsprung aus der Hinrunde komplett verspielt. Und jetzt geht es um jeden Punkt. Die Spiele werden nicht einfacher.“ Auf jeden Fall ist die SGE Bedburg-Hau nun im Kampf um den Klassenerhalt angekommen. Westfalia Anholt zog mit der SGE punktemäßig gleich und überholte sie in der Tabelle. Die Anholter stehen nun auf Rang elf.
