Über der SGE Bedburg-Hau ziehen dunkle Wolken auf

Die SGE Bedburg-Hau versuchte, wieder entscheidend ins Spiel zurückzukommen, was zunächst nicht gelang. Doch Paus (83.) half den Gästen, indem er mit seinem Eigentor für eine turbulente Schlussphase sorgte, die leider ohne Happy End für die Gäste endete.

SGE-Coach Bernad Alijaj sagte nach der Partie: „Wer das erste Tor schießt, gewinnt das Spiel. Das war eine nicht unverdiente Niederlage auf einem schwer zu bespielenden Rasenplatz. Jetzt wird es schwer und eng für uns. Wir haben unseren Vorsprung aus der Hinrunde komplett verspielt. Und jetzt geht es um jeden Punkt. Die Spiele werden nicht einfacher.“ Auf jeden Fall ist die SGE Bedburg-Hau nun im Kampf um den Klassenerhalt angekommen. Westfalia Anholt zog mit der SGE punktemäßig gleich und überholte sie in der Tabelle. Die Anholter stehen nun auf Rang elf.

