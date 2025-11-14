Über den Rückzug des SV Bornberg aus der 1. Kreisklasse

Trainer Olaf Madsen – Foto: Ole Madsen

Nach personellen Engpässen zieht der SV Bornberg seine 1. Herren aus der laufenden Saison der 1. Kreisklasse zurück. Trainer Olaf Madsen erklärt die Hintergründe und richtet den Blick zugleich nach vorn.

Der Neustart beim SV Bornberg war ambitioniert. Im Sommer hatten Olaf Madsen und sein Sohn Ole die Verantwortung für die 1. Herren übernommen, um eine schlagkräftige Mannschaft in der 1. Kreisklasse zu formen. Doch nach 14 Spieltagen folgte der Rückzug aus dem Spielbetrieb. „Am Ende war der Kader einfach zu klein und die Qualität für die 1. Kreisklasse nicht ausreichend“, sagte Madsen. Schon vor Saisonbeginn war klar, dass es schwierig werden würde. Nach der Vorsaison hatte der Verein mehrere Leistungsträger verloren. Die verbliebenen Spieler wurden durch Akteure aus der zweiten Mannschaft ergänzt, die zuvor in der 3. Kreisklasse gespielt hatte. „Uns war von Anfang an bewusst, dass es dadurch verdammt schwer werden würde“, so der Trainer. Erschwerend kam hinzu, dass viele Spieler beruflich stark eingebunden waren. „Durch die vielen Schichtarbeiter in der Mannschaft war es kaum möglich, dauerhaft eine stabile und tatkräftige Mannschaft aufzustellen.“

Trotz der Probleme sah Madsen immer wieder, welches Potenzial im Team steckt. „Was eigentlich möglich gewesen wäre, hat man im Allianz Cup gesehen, wo wir sehr erfolgreich unterwegs waren. Dort konnte man gut erkennen, welches Potenzial in der Truppe steckt – wenn sie komplett ist.“ „Wir bleiben dem SV Bornberg treu.“