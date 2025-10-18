Über den "neuen" Torjäger der Landesliga

Loris Menger vom SV BW Bornreihe – Foto: Gerhard Stelljes

Loris Menger ist seit Jahren eine feste Größe beim Landesligisten SV BW Bornreihe. In dieser Saison hat sich bei ihm jedoch einiges verändert. Mit zehn Treffern in den ersten zehn Ligaspielen führt Menger derzeit die Torjägerliste an. Zuletzt hatte er diese Zahl erst nach einer kompletten Saison erreicht. In unserer Rubrik „Drei Fragen an…“ spricht der Offensivspieler darüber, warum er aktuell so treffsicher ist, wo er sein Team am Ende der Saison sieht und welche persönlichen Ziele er sich gesetzt hat.

Du hast in den ersten zehn Ligaspielen bereits zehn Tore erzielt und damit jetzt schon so viele Treffer wie in der gesamten letzten Saison. Woran liegt es, dass es momentan so gut bei dir läuft? Ich glaube, das liegt vor allem an meiner neuen Position. Ich spiele seit dieser Saison als Stürmer, vorher war ich eher auf der Acht oder der Zehn unterwegs. Als Stürmer ist man natürlich häufiger im Sechzehner und bekommt dadurch mehr Abschlüsse. Außerdem läuft es für uns als Mannschaft gerade richtig gut. Wir spielen offensiv stark, und wenn man sich die Vorlagen meiner Mitspieler anschaut, David, Jerry und Leo zum Beispiel, dann sieht man, dass das Zusammenspiel vorne momentan einfach harmoniert. Ohne meine Mitspieler hätte ich die Tore so sicher nicht gemacht. Und wie jeder Stürmer weiß: Wenn man einmal einen Lauf hat und zwei, drei Tore hintereinander erzielt, wächst das Selbstvertrauen, und dann gehen eben auch die Bälle rein, die sonst vielleicht vorbeigehen.





Ihr steht aktuell an der Spitze der Landesliga, doch die Verfolger sitzen euch dicht im Nacken. Wie schätzt du die Situation ein und was glaubst du, ist in dieser Saison für euch noch alles drin? Ich finde, die Liga ist in dieser Saison extrem ausgeglichen. Für mich gibt es keinen klaren Favoriten. Natürlich sind mit Drochtersen, Rotenburg, Ahlerstedt und Celle als Oberliga-Absteiger einige richtig gute Mannschaften dabei. Aber ich denke, keine Mannschaft wird sich deutlich absetzen, es wird bis zum Ende spannend bleiben. Wir haben uns vor der Saison das Ziel gesetzt, unter die Top 5 zu kommen, und ich glaube, dass wir auf einem sehr guten Weg sind.



