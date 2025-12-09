Über dem Soll

Kapitän Marc Zengerle ist Eppingens Topscorer. – Foto: Siegfried Lörz

Das hätten selbst die kühnsten Optimisten nicht zu hoffen gewagt. Zum Ende der Vorbereitung sah der VfB Eppingen alles andere als eine Verbandsliga-Spitzenmannschaft aus. Es zeigte sich aber einmal mehr, dass Testspielergebnisse nicht mehr als Schall und Rauch sein müssen. Der VfB legte eine ganz starke Vorrunde hin und gehört über den Jahreswechsel zur fünfköpfigen Spitzengruppe. Wir werfen einen Blick zurück auf die erste Halbserie und wagen gleichzeitig eine Prognose für die Rückrunde, die Anfang März 2026 beginnt. So viel sei vorab verraten: Der ganz große Coup – Oberliga-Aufstieg – ist nicht ausgeschlossen.

Zähe Vorbereitung "Wir sind unserem Anspruch nicht gerecht geworden", sagte David Pfeiffer zum Ende der sechswöchigen Vorbereitung Mitte August. Einige ernüchternde Testspiele sowie das auf ganzer Linie enttäuschende Pokalaus in der ersten Runde beim Kreisligisten VfL Neckarau trübten die Vorrunde auf den Rundenstart.

Es kann schnell gehen Doch dann bekamen Kapitän Marc Zengerle und Co. gerade rechtzeitig die Kurve. Sie holten aus den ersten vier Spielen zehn Punkte und siegte bei den Spitzenteams aus Mühlhausen (3:1) und Heddesheim (1:0).

Später folgte gegen GU-Türk. SV Pforzheim ein weiterer Erfolg gegen eine Mannschaft aus der Spitzengruppe und spätestens von da an zählten die Eppinger zu eben jener Gruppe von Teams, die vermutlich die Meisterschaft unter sich ausmachen. Der Höhenflug ist gar nicht hoch genug einzuschätzen, vor allem da kurz nach Rundenbeginn der vermeintliche Topstürmer den Verein verließ. Arnold Luck ist beruflich in die Schweiz gezogen und hat eine Lücke in die Offensive gerissen, die überraschend schnell geschlossen wurde. Die Effizienz-Meister Das größte Pfund ist aber ohne Frage die stabile Defensive, die den Grundstein für reihenweise knappe Siege legte. Den einzig klaren Sieg markierte das 3:0 gegen die SpVgg Neckarelz. Die anderen acht Erfolge endeten mit einem oder maximal zwei Toren Differenz. Dahingehend bewiesen die Fachwerkstädter eine Qualität, die gerade dann nötig ist, wenn man in der Tabelle ganz oben landen möchte. Schließlich heißt es im Sport-Jargon so schön: "Die Offensive gewinnt Spiele – die Defensive dafür Meisterschaften." Pfeiffer hat viel vor Der Eppinger Coach ist ein ehrgeiziger Typ. "Wir wollen nicht nur um Platz vier oder fünf spielen", sagte er kurz vor Vorrundenende erfrischend offen. Es tut gut, wenn ein Trainer nicht immer nur mauert, sondern große Ziele hat und versucht diese zu erreichen. Nach dem starken Start ist ihm schnell klar gewesen, dass seine Schützlinge in fast jeder Partie die Favoritenrolle innehatten und in der Rückrunde auch haben werden. "Wir haben uns jetzt schon eine gute Ausgangslage für die Rückrunde verschafft, aber natürlich wollen wir diese so gut es geht noch verbessern", erläuterte Pfeiffer weiter. Das vor den letzten drei Partien des Jahres gesteckte Minimalziel von 30 Punkten hatte seine Mannschaft bereits vor dem Abschluss beim SV Spielberg eingefahren. Dort folgte dennoch ein ernüchterndes 1:1-Unentschieden.

David Pfeiffer hat viel Gutes von seiner Mannschaft in der ersten Saisonhälfte gesehen. – Foto: Siegfried Lörz