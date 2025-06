Über allen Erwartungen

In unserem Spiel ging es am 30sten Spieltag im direkten Duell gegen TuS rrh II um Platz 7 und diesen wollten wir um jeden Preis auch haben. Ab Minute 1 Vollgas unserer Jungs und lange dauerte es nicht bis Christian M in Minute 6 das 1-0 erzielte. 10 Minuten später ist unser 10er zur Stelle und der macht das 2-0. Auftakt nach Maß, ganz stark! Das 2-1 durch einen Foulelfmeter für die TuS. Recht unbeeindruckt unsere Elf davon und im Gegenzug Philipp wieder zur Stelle und mit dem 3-1 Halbzeitstand. Keine Zweifel daran wer hier Platz 7 am Ende bekommt. In der 70sten Minute dann Philipp mit der Entscheidung im Spiel und dem 4-1. Muss man auch nochmal extra erwähnen, dieser Typ einfach unsere Allianz- 46 Tore erzielte Philipp, eine klasse Leistung 💪🏽 In Minute 85 wurde es dann sehr emotional am Thuleweg. Auswechslung unserer Nummer 21 und das Karriereende für Sascha Dresen. Die Mannschaft komplett an der Seitenlinie im Spalier um Sascha einen verdienten Abschied zu gebühren. Tränen in den Augen bei Sascha und gleichzeitig einfach Freude über diesen Spalier, welcher für ihn sehr unerwartet kam. Empfangen vom Spielertrainer Timo und den beiden Vorständen Mario und Gustav, die ihn am Ende des Spaliers mit einem Kölsch in Empfang genommen haben. Lieber Sascha, danke für deine Einsätze für unseren Märchenbahnhof 💙🤍 Zurück zum Spiel, TuS wollte nochmal rankommen und verkürzte in der 92sten Spielminute auf 2-4 aus Sicht der Gäste. Änderte jedoch nichts mehr am Ergebnis, der Märchenbahnhof verteidigt Platz 7 in der Tabelle, wir sind einfach mehr als stolz auf unser Team und dieser ersten geilen Saison.

Im Anschluss wurden einige Kästen Kölsch am Platz getrunken und die Saison wurde entsprechend feucht verabschiedet.