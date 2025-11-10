„Über 90 Minuten gesehen ein leistungsgerechtes Remis“

Die Führung gelang Bergdörfer in der 31. Minute: Nach einem schnell ausgeführten Freistoß spielte Jens Ringling den Ball zu Paul Müller, der in die Tiefe zu Tim Wedekin passte. Wedekin setzte sich gegen seinen Gegenspieler durch und verwandelte aus acht Metern präzise ins lange Eck. Zuvor hatte er bereits zwei gute Chancen: der eine Abschluss aus 15 Metern ans Außennetz und der andere Schuss flog knapp über das Tor.

Auch in der zweiten Halbzeit blieb das Spiel offen. SC Hainberg konnte seine Offensivaktionen nur selten erfolgreich abschließen, während Bergdörfer mehrere Konterchancen ungenutzt ließ, darunter einen klaren Umschaltmoment kurz vor dem Ausgleich. In der 90. Minute gelang den Gästen schließlich der Treffer zum 1:1 durch Noel-Elias Schweighardt, nachdem ein Pressschlag in der Box zu einer Querpass-Situation führte.

Trainer Fabio Fröchtenicht lobte sein Team für die gezeigte Leistung: „Nach drei Wochen ohne Spiel war das heute eine richtig starke und kämpferische Mannschaftsleistung. Wir haben gegen den Tabellenführer leidenschaftlich verteidigt, mutig gespielt und uns stark präsentiert. Natürlich ist der späte Ausgleich bitter – auch aufgrund der nicht nachvollziehbar langen Nachspielzeit, aber ich mache den Jungs keinen Vorwurf. Über 90 Minuten gesehen war es ein leistungsgerechtes Remis.“

Besonders hervorzuheben war Torwart Jonas Schnepel, der mit mehreren Paraden ein sicherer Rückhalt für sein Team war und entscheidend dazu beitrug, dass Bergdörfer das Spiel lange Zeit kontrollieren konnte. Auch Offensivspieler Wedekin und Bode sorgten immer wieder für Gefahr vor dem Hainberger Tor.

Mit dem Punkt hält die SG Bergdörfer Anschluss an das Mittelfeld der Tabelle und kann mit Selbstvertrauen in die nächsten Begegnungen gehen. Das Team hat gezeigt, dass es auch gegen Spitzenteams mithalten kann und auf die gezeigte kämpferische Leistung aufbauen kann.