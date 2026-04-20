„Über 90 Minuten eine sehr, sehr gute Vorstellung“

Von Beginn an bestimmten die Gastgeber das Geschehen. „Wir haben über 90 Minuten wirklich ein sehr, sehr dominantes und sehr gutes Heimspiel gezeigt. Man hat wirklich von der ersten Sekunde an gespürt, dass die Jungs endlich wieder Bock darauf hatten, zu Hause zu spielen, auf dem eigenen Platz.“

Bereits vor der Führung erspielte sich Landolfshausen/Seulingen klare Möglichkeiten. „Wir hatten im Vorfeld aber auch schon vor dem 1:0 eine hundertprozentige von Henne Ziegner, die wir noch liegen lassen. Und dann auch noch einen sehr guten Freistoß von Ladushan Ravindran, den er mit sehr viel Wucht leider ans Lattenkreuz hämmert.“

In der 22. Minute war es dann soweit: Hendrik Ziegner brachte seine Mannschaft in Führung. Nur wenig später erhöhte Jona Lippenat (30.), ehe er mit seinem zweiten Treffer in der 37. Minute auf 3:0 stellte.

Mit der komfortablen Führung im Rücken schalteten die Gastgeber nach der Pause zunächst einen Gang zurück. „Anfang der zweiten Halbzeit haben wir dann leider so ein bisschen vermisst, auf das vierte Tor zu spielen, haben sehr viel verwaltet, dadurch auch den einen oder anderen Ballverlust drin gehabt und Niedernjesa dann so halb wieder ins Spiel reingekriegt.“

Erst mit frischen Kräften zog das Spiel wieder an. Nach einem Doppelwechsel brachte insbesondere Leon Hardt neue Impulse. „Nach dem Doppelwechsel auch mit der Einwechslung von Leo Roy und Lino Häger dann auf 4:0 gestellt. Leo Roy mit seinem ersten Ballkontakt den Ball durchgesteckt auf Henne Ziegner, der alleine auf den Torwart zuläuft und eiskalt zum 4:0 einschiebt.“

Damit war die Partie endgültig entschieden. In der Folge baute Landolfshausen/Seulingen die Führung weiter aus: Lino Häger traf in der 71. Minute zum 5:0, ehe Leon Hardt in der 85. Minute den Schlusspunkt setzte. „Das 6:0 war dann das Premierentor unseres Neuzugangs im Winter, Leon Hart, der den Ball eiskalt an den langen Pfosten schießt und der dann von da aus ins Tor geht.“

Auch danach blieb es ein Spiel auf ein Tor, weitere Möglichkeiten wurden jedoch nicht genutzt. „Auch in der zweiten Halbzeit noch die eine oder andere gute Möglichkeit ausgelassen, aber da sollen wir jetzt nicht zu pingelig sein.“

Am Ende stand ein in allen Belangen überzeugender Auftritt. „Das waren über 90 Minuten eine sehr, sehr gute Vorstellung von allen Spielern zu Hause und souverän die drei Punkte eingefahren.“

Mit nun 56 Punkten behauptet der TSV Landolfshausen/Seulingen souverän die Tabellenführung, während die SG Niedernjesa v.1925 mit 23 Punkten weiter im unteren Tabellendrittel verbleibt.

Bereits am Mittwoch empfängt der TSV Landolfshausen/Seulingen den SCW Göttingen zum Topspiel. Die SG Niedernjesa v.1925 ist am Sonntag gegen SV Rotenberg gefordert und will nach der deutlichen Niederlage eine Reaktion zeigen.