Über 80 Minuten in Unterzahl: Die Eintracht jubelt trotzdem Spielbericht

Fußball-Landesliga: Im Nachholspiel setzt sich Verlautenheide mit 2:1 gegen Raspo Brand durch. Jonathan Diki sieht nach einer Notbremse früh die Rote Karte.

Nach dem Pokalerlebnis gegen Fortuna Köln (0:8) stand für Raspo Brand am Dienstagabend wieder der Ligaalltag auf dem Programm. In der Nachholpartie der Fußball-Landesliga war die Mannschaft von Trainer Daniel Formberg bei Eintracht Verlautenheide gefordert. Trotz eines aus Sicht der Gäste verheißungsvollen Starts stand am Ende ein 1:2 (1:1) aus Sicht der Gäste auf der imaginären Anzeigetafel.

Formberg: „Ganz schwache Vorstellung“

„Es war von der ersten bis zur letzten Sekunde eine ganz schwache Vorstellung von uns. Der Sieg von Verlautenheide war hochverdient“, gab Raspos Coach unumwunden zu. Dabei agierte sein Team über 80 Minuten lang in Überzahl, nachdem Verlautenheides Jonathan Diki nach einer Notbremse die Rote Karte gesehen hatte (8. Minute). Brands Delany Arigbe war zuvor durchgebrochen und wurde rund 20 Meter vor dem Eintracht-Tor regelwidrig zu Fall gebracht.

Trotz des klaren Foulspiels war der Feldverweis umstritten, wie beide Trainer unisono bestätigten. Diki wurde jedenfalls am Tag danach lediglich für ein Pflichtspiel gesperrt. Somit fehlt er der Eintracht am kommenden Sonntag bei Germania Teveren.

Der Ex-Verlautenheidener Alan Graf hatte mit einem platzierten Schuss für die 1:0-Führung der Gäste gesorgt (19.), doch die Hausherren legten in der Folge eine weitere Schippe drauf. Leandro Stollenwerk markierte nach Vorlage von Onur Baslanti den hochverdienten Ausgleich für die Gastgeber (39.). In Durchgang zwei erzielte dann Cem Hircin den überfälligen 2:1-Siegtreffer für die Eintracht (56.).

Buchholz: „Topleistung von uns“

„Für unsere Leistung habe ich tatsächlich keine Erklärung, darüber müssen wir reden. Verlautenheide hat uns komplett den Schneid abgekauft. Es sah so aus, als ob die Eintracht einen Mann mehr auf dem Platz gehabt hätte“, verdeutlichte Formberg, der mit seinem Team am Sonntag (15.45 Uhr) die nächste schwere Aufgabe vor der Brust hat. Dann gastiert der SC Fliesteden auf der Sportanlage Wolferskaul in Brand.

Sein Gegenüber war hingegen voll des Lobes: „Die Jungs haben sich den Sieg absolut verdient. In der zweiten Halbzeit hatte Raspo keine Torchance mehr, wir hätten hingegen das dritte oder vierte Tor nachlegen können. Ich bin sehr zufrieden, denn das war eine Topleistung von uns“, unterstrich Eintracht-Coach Dennis Buchholz.

