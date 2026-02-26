Über 75 Prozent Zustimmung für die SWFV-Reform

Bretzenheim/Nahe. Die übernächste Spielzeit bei den Fußballern im Südwesten wirft ihren langen Schatten voraus. Zur Saison 2027/28 will der Verband seine länger geplante Reform umsetzen. Darüber informierten die SWFV-Verantwortlichen jetzt auch über 200 Vereinsvertreter aus den vier Kreisen von der Nahe und aus Rheinhessen. Im Klubheim des FSV Bretzenheim/Nahe beantworteten Thomas Dubravsky und seine Mitstreiter die Fragen der Klubfunktionäre. Der Vorsitzende des gastgebenden Bad Kreuznacher Fußballkreises hatte nach knapp zwei Stunden keinen Grund zur Klage.
Herr Dubravsky, wie schätzen Sie den Verlauf insgesamt ein?
Wir sind rundum zufrieden. Die Erwartungen waren unterschiedlich. Ich persönlich war sogar noch etwas skeptisch im Vorfeld. Aber wir mussten uns doch etwas einfallen lassen, wenn in einem Spielbetrieb für über 1200 Mannschaften nur noch 890 übrig sind.