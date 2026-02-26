Über 75 Prozent Zustimmung für die SWFV-Reform Die Fußballvereine aus Rheinhessen und von der Nahe sind für die neue Struktur im Amateurfußball ab der Saison 2027/28 +++ Aber es gibt auch Sorgen von Mario Luge · Heute, 14:47 Uhr · 0 Leser

So sieht die neue Struktur der Fußballklassen im SWFV aus. – Foto: SWFV

Bretzenheim/Nahe. Die übernächste Spielzeit bei den Fußballern im Südwesten wirft ihren langen Schatten voraus. Zur Saison 2027/28 will der Verband seine länger geplante Reform umsetzen. Darüber informierten die SWFV-Verantwortlichen jetzt auch über 200 Vereinsvertreter aus den vier Kreisen von der Nahe und aus Rheinhessen. Im Klubheim des FSV Bretzenheim/Nahe beantworteten Thomas Dubravsky und seine Mitstreiter die Fragen der Klubfunktionäre. Der Vorsitzende des gastgebenden Bad Kreuznacher Fußballkreises hatte nach knapp zwei Stunden keinen Grund zur Klage.

