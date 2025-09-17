"Über 7 Monate harte Arbeit und Planung liegen hinter uns"

In Verbindung mit dem Unternehmen "Stickerstars" machten wir uns auf die Suche nach einem Markt in Schwedt/Oder, welcher eine Kooperation mit unserem Verein anstrebt und uns bei unserm Vorhaben unterstützt. Im April kam es dann zum ersten Treffen zwischen Stickerstars, dem VfL Vierraden und dem Nahkauf Pham in Schwedt. Schnell kam man direkt vor Ort überein, dass der gemeinsamen Aktion nichts mehr im Wege steht.

Im Februar 2025 entstand aufgrund einer Werbeanzeige in den sozialen Medien die Idee, dass wir als VfL Vierraden ein eigenes Stickeralbum herausbringen wollen. Das Ziel ist es den Zusammenahlt und die Identifikation mit dem Verein noch weiter zu stärken.

Aufwendig wurden alle Vorbereitungen online getroffen, um ein möglichst reibungsloses Fotoshooting in unserem Vereinsheim durchzuführen. Im Zeitraum vom 02.07.2025 bis 09.07.2025 wurde die Kabine unserer Männermannschaft zum Fotostudio umfunktioniert und alle Mannschaften hatten die Möglichkeit sich ablichten zu lassen. Zusätzlich haben auch ehrenamtliche Helfen des Ausschanks, der Vorstand und unsere treusten Fans die Möglichkeit bekommen sich in unserem Stickeralbum zu verewigen. Noch lebende Vereinslegenden (mit besonderen sportlichen Verdiensten) schafften es in unser Album.

Nun hieß es alle Bilder sortieren, den richtigen Personen zuzuordnen und die Sticker entstehen zu lassen. Auch das Cover unseres Albums haben wir selbst entworfen und gemeinsam mit dem Designer von Stickerstars in die abschließende Form gegossen. Jede Seite des Albums sollte so individuell wie unser Verein gestaltet werden.

Mit großer Vorfreude fieberten Groß und Klein unserem KickOff am vergangenen Freitag (12.09.2025 ab 17:00 Uhr) beim Nahkauf Pham in Schwedt/ Oder entgegen. Viele fleißige Helfer schmückten vorab den Markt mit unseren Sticker im A4-Format und wieder andere bauten Spiele, Grillstand und die Stickerecke auf. Mit großer Verwunderung haben wir die Teilnahme unserer Vereinsmitglieder wahrgenommen. Über 150 Menschen nahmen an unserem KickOff von 17:00 bis 20:00 Uhr teil und färbten den ursprünglich rot-weißen Markt in Grünen und Weißen Farben. Der Ansturm auf die Alben und Sticker war viel größer als von uns erwartet. Bereits am Abend haben wir in Abstimmung mit Frau Pham (Nahkauf) neue Alben und Sticker produzieren lassen.

Am Samstag dann der Schock für alle, der Nahkauf in Schwedt ist ausverkauft. Wir haben fast 180 Alben und 4.500 Sticker in weniger als 24 Stunden verkauft. Unsere Mitglieder müssen nun auf die neue Lieferung warten, welche hoffentlich bereits diese Woche im Nahkauf in Schwedt eintreffen wird.

Zitat Leon Rabinowitsch (Co-Trainer Männermannschaft und Organisator des Albums): "Es erfüllt mich mit Stolz und Zufriedenheit, dass dieses Album eine so hohe Resonanz in unserem Verein und dem Ort Vierraden grundsätzlich erfährt. Über 7 Monate harte Arbeit und Planung liegen hinter uns und das strahlen der Kinder, Mitglieder und Fans beim Sammeln unserer eignen Sticker ist der Lohn dafür. Dass wir ein besonderer und positiv bekloppter Verein sind, unterstreichen die Verkaufszahlen. Das produzierende Unternehmen Stickerstars spricht von sehr starken Verkaufszahlen, welche für gewöhnlich erst nach 2 bis 3 Wochen bei vergleichbaren Projekten erzielt werden konnten. Nun haben wir erneut 3.500 Sticker produzieren lassen, um der Nachfrage der VfL-Familie gerecht zu werden."