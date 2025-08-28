Über 500 Zuschauer sehen Holzheim gegen Jüchen

Die Partie der beiden Aufsteiger aus Grevenbroich-Neuss endete nämlich torlos, weshalb Jüchen weiter ungeschlagen bleibt und mit nun fünf Punkten auf Platz drei geklettert ist. Davor stehen nur der KFC Uerdingen und der SV Biemenhorst, der in Krefeld unterging . Die HSG muss dagegen weiter auf ihren ersten Sieg warten, steht mit zwei Punkten aber immerhin auf einem Nichtabstiegsplatz.

Holzheimer SG – VfL Jüchen-Garzweiler 0:0

Holzheimer SG: Johannes Kultscher, Jan Schumacher, Simon Büchte, Tom Meurer, Niklas Harth (86. Amin Azdouffal), Arton Tolaj, Paul Wolf, Abdelkarim Afkir (80. Joel Aschenbroich), Jonas Theuerzeit (72. Luca Busch Garcia), Oscar James Callan, Oguz Ayan - Trainer: Tim Nehrbauer - Trainer: Jesco Neumann - Trainer: Christian Langner

VfL Jüchen-Garzweiler: Maurice Bender, Tim Heubach, Jochen Schumacher (12. Benjamin Schütz), Vincent Zajaczkowski, Justin Paul Francis, Tim Hintzen, Sebastian Wilms, Hasan Akcakaya (63. Glayne Wago), Tobias Lippold, Nils Friebe (86. Alen Muratovic), Merveil Tekadiomona (92. Matteo Giorgio Matz) - Trainer: Daniel Klinger - Trainer: Stefan Schiffer - Trainer: Torsten Müllers

Schiedsrichter: Tom Nesselhauf - Zuschauer: 513

Tore: keine Tore

Vorschau:

Am 3. Spieltag ist es bereits so weit: Die Holzheimer SG und der VfL Jüchen-Garzweiler treffen erstmals überhaupt in der Oberliga Niederrhein aufeinander. Das große Derby steigt diesmal auf höchstmöglichem Niveau, schließlich sind beide Klubs aufgestiegen. Hier gibt es mindestens den Liveticker der Partie (siehe unten).