"Über 4,5 Tore": Marcel Reisgies im Mittelrheinliga-Experten-Tipp

FuPa Mittelrhein präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Mittelrheinliga.

Der Linksfuß blickt auf einen beachtlichen Erfahrungsschatz zurück: Insgesamt 92 Einsätze in der Mittelrheinliga stehen für ihn zu Buche, die er nicht nur für die Blau-Weißen, sondern auch im Trikot von Viktoria Arnoldsweiler und des 1. FC Düren absolvierte.

Abgesehen von einem kurzen Intermezzo beim Stadtrivalen 1. FC Düren ist Marcel Reisgies bereits seit 2017 eine feste Größe bei den Sportfreunden. Auch in der kommenden Saison wird der 36-Jährige – als einzig verbleibender Spieler – die Schuhe im Oststadion schnüren.

SSV Merten - Sportfreunde Düren Das Hinspiel war böse. SFD wird einiges an Arbeit in das Spiel investieren müssen. ⚽ mein Tipp: über 4,5 Tore

FC Hennef 05 - SpVg Frechen 20

Ein zerfahrenes Spiel auf schwierigem Geläuf. Es bleibt lange eng doch gegen Ende der Partie macht mein alter Weggefährte Strecker ein Kopfballtor.

⚽ mein Tipp: 0:1

1. FC Düren - SpVg Porz

Ali Alawie trifft doppelt. Doppelt in Szene gesetzt von Simon. Düren behält die Kontrolle. Lediglich Metin Kizil gelingt der Anschlusstreffer.

⚽ mein Tipp: 4:1

VfL Vichttal - SV Bergisch Gladbach 09

Partie auf hohem Niveau. Es bleibt lange eng. Bergisch führt früh, doch Valerius gelingt ein Sonntagsschuss nach Vorarbeit von Gnondi, der im Sportfreunde Trainingsanzug gesichtet wurde.

⚽ mein Tipp: 1:1

TuS Blau-Weiß Königsdorf - SSV Bornheim

Der Ball berührt den Boden nur selten. Am Ende gewinnt Königsdorf.

⚽ mein Tipp: 2:1

SV Eintracht Hohkeppel - Siegburger SV 04

Mein ehemaliger Coach Peppe holt wichtige Zähler im Aufstiegskampf und gewinnt am Ende deutlicher als gedacht.

⚽ mein Tipp: 3:0

SC Fortuna Köln II - FC Teutonia Weiden

Antoski trifft aus der Distanz mit einem schlitzohrigen Lupfer. Sobiech erhöht per Kopf.

⚽ mein Tipp: 2:0

FC Pesch - FC Wegberg-Beeck

Pesch versucht nochmal alles, die Beecker sind jedoch zu abgezockt und nehmen drei Punkte mit nach Hause.

⚽ mein Tipp: 1:3