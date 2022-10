Über 400 Fans verfolgen Derby-Krimi Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Der SV Hartenrod hat in der Fußball-Kreisliga A vor einer stattlichen Kulisse beim SSV Endbach/Günterod einen 0:2-Rückstand wettgemacht. Weidenhausen bleibt Spitzenreiter +++

HINTERLAND - In der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf trennten sich am Samstag der SSV Endbach/Günterod und der SV Hartenrod im gut besuchten Derby 2:2. Drei Punkte fuhren am Sonntag der FC Angelburg (6:1 beim VfL Biedenkopf II), die SG Hörlen/Lixfeld (4:1 gegen Eckelshausen), Türk Gücü Breidenbach (6:0 gegen Buchenau), SG Wommelshausen/Dernbach (2:0 gegen Breidenstein) und der Tabellenführer VfL Weidenhausen (4:2 gegen die SG Mornshausen/Erdhausen/Frohnhausen) ein. Das Neun-Tore-Spektakel in Bottenhorn entschied Breidenbach II für sich.