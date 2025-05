Über 40 Scorer in der Saison: Tim Maier ist Spieler der Woche

So., 11.05.2025, 15:00 Uhr

FuPa: Beim 7:2-Sieg gegen den TSV Türkgücü Ehingen hast du drei Tore und zwei Vorlagen beigetragen: Wie waren deine Emotionen nach Abpfiff und wie habt ihr als Mannschaft gefeiert?

Tim Maier: Für uns als Mannschaft war es wichtig, mal wieder einen Sieg einzufahren. Die letzten Wochen waren nicht gerade einfach für uns und da tat ein Sieg vor allem in dieser Höhe sicherlich gut. Aus persönlicher Sicht ist es immer schön, einen wesentlichen Teil zum Sieg beigetragen zu haben.

FuPa: Aktuell steht der TSV Erbach auf dem neunten Platz der Tabelle: Wie zufrieden bist du mit der bisherigen Saison und was ist euer Ziel bis zum Schluss?

Tim Maier: Aus meiner Sicht können wir, vor allem mit der Rückrunde, überhaupt nicht zufrieden sein. Unser Anspruch war es vor der Saison, zwischen Platz 2-5 abzuschneiden und da sind wir aktuell weit davon entfernt. Wir haben für mich eine gute Hinrunde gespielt, konnten aber nie wirklich konstant über mehrere Wochen unsere Leistung abrufen. Aber es sind ja noch ein paar Spiele und daher versuchen wir natürlich, das Maximale herauszuholen.

FuPa: Welche besonderen Stärken hast du als Spieler und wie kannst du deiner Mannschaft auf und neben dem Platz am besten helfen?

Tim Maier: Ich komme viel über die Schnelligkeit, die zeichnet mich aus. Ich bin auch im höchsten Tempo gut am Ball und habe eine gute Technik. Ich bin vom Ehrgeiz getrieben, daher versuche ich als Kapitän vor allem mit Leistung voranzugehen und ein gutes Vorbild zu sein.

Tim Maier: Wie oben schon erwähnt komme viel über die Schnelligkeit, die zeichnet mich aus. Ich bin auch im höchsten Tempo gut am Ball und habe eine gute Technik. Mein fußballerisches Vorbild ist und war immer Cristiano Ronaldo, weil ich finde, dass er der kompletteste Stürmer ist. Er hat eine gute Technik, einen guten Abschluss und ist auch im Kopfballspiel unschlagbar.

FuPa: Im Verein bist du auch noch im Jugendbereich tätig: Was macht die Arbeit für dich so besonders und was kannst du jungen Talenten mit auf den Weg geben?

Tim Maier: Ja genau, aktuell bin ich Teil der Jugendleitung und F-Jugend Trainer, teilweise helfe ich auch bei den Bambinis aus. Die Arbeit macht auf jeden Fall besonders, dass meine beiden Kinder dort Spieler sind und die beiden mich immer wieder aufs Neue wahnsinnig stolz machen.

Natürlich aber auch die ganzen anderen Jungs und Mädels, die Kinder sind unglaublich wissbegierig und zaubern einem immer wieder ein Lächeln ins Gesicht. Mit auf den Weg geben kann ich jedem jungen Talent nur, dass man immer weiter machen muss, egal ob es gerade gut läuft oder schlecht. Immer an sich selbst glauben, dann wird das am Ende auch belohnt werden, davon bin ich überzeugt.