Über 300 Oberliga-Spiele: Landesligist holt Reutlinger Routinier

Der TSV Bernhausen, Spitzenteam der Landesliga Württemberg, Staffel 2, setzt in seiner Kaderplanung ein deutliches Zeichen und verpflichtet Riccardo Gorgoglione. Der 33-jährige Mittelfeldspieler kommt vom SSV Reutlingen und bringt die Erfahrung aus mehr als 300 Spielen in der Oberliga Baden-Württemberg mit.
Gorgoglione war zuletzt über mehrere Jahre für Reutlingen aktiv. In der vergangenen Saison kam er dort in zwölf Oberliga-Spielen auf zwei Tore. Zuvor absolvierte er für den SSV 26 Partien mit fünf Treffern, 2023/24 gelangen ihm in 29 Spielen neun Tore und zwei Vorlagen. Besonders stark war seine Saison 2022/23, als er in 29 Oberliga-Einsätzen 13 Treffer und drei Assists verbuchte.
Den größten Teil seiner Laufbahn verbrachte Gorgoglione beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen. Für Bissingen spielte er über viele Jahre in der Oberliga Baden-Württemberg und erreichte mehrfach zweistellige Torzahlen. 2016/17 gelangen ihm in 34 Spielen 16 Tore und vier Vorlagen, 2017/18 folgten erneut 16 Treffer in 33 Partien. Weitere Stationen waren der SGV Freiberg und kurzzeitig die zweite Mannschaft des FSV 08 Bietigheim-Bissingen. Insgesamt weist seine Bilanz 317 Spiele, 87 Tore und zwölf Vorlagen aus. Dazu kommen 28 Nominierungen für die Elf der Woche.
Für den TSV Bernhausen ist die Verpflichtung ein Gewinn an Erfahrung, Spielintelligenz und Torgefahr aus dem Mittelfeld. Trainer Ugur Yilmaz bekommt einen Spieler, der Oberliga-Tempo gewohnt ist und auf Landesliga-Niveau sofort Verantwortung übernehmen kann.
Gorgoglione ist Teil eines großen Umbruchs. Zu den Zugängen zählen unter anderem Mertcan Özocak, Ekrem Servi, Markus Fickeisen, David Plattenhardt, Max Wanner, Alexander Lang, Fabian Fuhl, Flon Ajvazi, Mehmet-Emin Sarikurt, Nico Schmid, Fabian Leidenbach, Santiago Potenza, Wesley Acholonu und mehrere weitere Spieler. Auf der Abgangsseite stehen unter anderem Bogdan Rangelov, Jamie-Noah Demir, Mikail Gümüssu, Henry Alber, Oli Lujic, Ivan Matanovic, Dimitrios Vidic, Filip Jordacevic, Mahir Ege und Kristian-Krassimir Alexandrov.