Über 300 Oberliga-Spiele: Landesligist holt Reutlinger Routinier

– Foto: Eibner / Verein

Der TSV Bernhausen, Spitzenteam der Landesliga Württemberg, Staffel 2, setzt in seiner Kaderplanung ein deutliches Zeichen und verpflichtet Riccardo Gorgoglione. Der 33-jährige Mittelfeldspieler kommt vom SSV Reutlingen und bringt die Erfahrung aus mehr als 300 Spielen in der Oberliga Baden-Württemberg mit.

Gorgoglione war zuletzt über mehrere Jahre für Reutlingen aktiv. In der vergangenen Saison kam er dort in zwölf Oberliga-Spielen auf zwei Tore. Zuvor absolvierte er für den SSV 26 Partien mit fünf Treffern, 2023/24 gelangen ihm in 29 Spielen neun Tore und zwei Vorlagen. Besonders stark war seine Saison 2022/23, als er in 29 Oberliga-Einsätzen 13 Treffer und drei Assists verbuchte.

Den größten Teil seiner Laufbahn verbrachte Gorgoglione beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen. Für Bissingen spielte er über viele Jahre in der Oberliga Baden-Württemberg und erreichte mehrfach zweistellige Torzahlen. 2016/17 gelangen ihm in 34 Spielen 16 Tore und vier Vorlagen, 2017/18 folgten erneut 16 Treffer in 33 Partien. Weitere Stationen waren der SGV Freiberg und kurzzeitig die zweite Mannschaft des FSV 08 Bietigheim-Bissingen. Insgesamt weist seine Bilanz 317 Spiele, 87 Tore und zwölf Vorlagen aus. Dazu kommen 28 Nominierungen für die Elf der Woche.