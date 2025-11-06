Über 300 Fans begleiten den TSV zum Nachbarn

Zwei Tage vor dem Anpfiff steigt die Spannung in Wetschen merklich: Am Samstag steht das lang ersehnte Derby beim BSV Rehden an – ein Duell, das es in dieser Form nur selten gibt. Beide Oberligisten stammen aus derselben Gemeinde, die Wege sind kurz, die Emotionen dafür umso größer.
Mehr als 300 TSV-Fans werden ihre Mannschaft beim Fanmarsch von Wetschen zu den Rehdener Waldsportstätten begleiten – ein starkes Zeichen der Geschlossenheit und ein Ausdruck dessen, was sich der Verein in den vergangenen Jahren aufgebaut hat. Spieler, Verantwortliche und Anhänger fiebern dem Spiel gleichermaßen entgegen.
David gegen Goliath – aber mit Selbstvertrauen
Sportlich geht der BSV Rehden als Favorit in die Partie. Das Team von Trainer Kristian Arambasic hat vor der Saison den Wiederaufstieg in die Regionalliga als Ziel ausgegeben und verfügt über reichlich Erfahrung auf diesem Niveau. Auch wenn die Tabelle derzeit ein anderes Bild zeigt, ist die Qualität im Kader unbestritten.
Der TSV Wetschen hingegen will nach drei Niederlagen in Folge ein Ausrufezeichen setzen. Trainer Artur Zimmermann weiß, dass sein Team über sich hinauswachsen muss – aber genau diese Spiele liegen seiner Mannschaft. „Wir müssen mutig auftreten, aggressiv gegen den Ball arbeiten und unsere Chancen nutzen“, lautet sinngemäß die Devise.
Emotionen, Rivalität und Wiedersehen
Für viele Akteure wird das Derby auch ein persönliches Wiedersehen. Einige Wetscher Spieler waren früher beim BSV aktiv oder stammen aus dem gemeinsamen Jugendförderverein. Die Begegnung trägt daher auch eine emotionale Note: Es geht nicht nur um Punkte, sondern auch um Prestige und sportliche Anerkennung.
Während beide Teams zuletzt Rückschläge hinnehmen mussten – Rehden unterlag Eintracht Braunschweig II, Wetschen verlor in Verden – könnte das Derby zum Wendepunkt werden. Der TSV will zeigen, dass er auch in schwierigen Phasen als Einheit funktioniert.
Fanmarsch und Atmosphäre versprechen Gänsehaut
Mit dem angekündigten Fanmarsch und der großen Unterstützung aus der Gemeinde erwartet die Zuschauer ein echtes Fußballfest. Die Atmosphäre in Rehden dürfte einem Regionalliga-Spiel kaum nachstehen. Für den TSV Wetschen ist das Derby ein sportliches und emotionales Highlight – und vielleicht genau der Moment, um die Negativserie zu beenden.