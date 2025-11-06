Über 300 Fans begleiten den TSV zum Nachbarn

– Foto: Reinhard Rehkamp

Zwei Tage vor dem Anpfiff steigt die Spannung in Wetschen merklich: Am Samstag steht das lang ersehnte Derby beim BSV Rehden an – ein Duell, das es in dieser Form nur selten gibt. Beide Oberligisten stammen aus derselben Gemeinde, die Wege sind kurz, die Emotionen dafür umso größer.

Mehr als 300 TSV-Fans werden ihre Mannschaft beim Fanmarsch von Wetschen zu den Rehdener Waldsportstätten begleiten – ein starkes Zeichen der Geschlossenheit und ein Ausdruck dessen, was sich der Verein in den vergangenen Jahren aufgebaut hat. Spieler, Verantwortliche und Anhänger fiebern dem Spiel gleichermaßen entgegen. David gegen Goliath – aber mit Selbstvertrauen

Sportlich geht der BSV Rehden als Favorit in die Partie. Das Team von Trainer Kristian Arambasic hat vor der Saison den Wiederaufstieg in die Regionalliga als Ziel ausgegeben und verfügt über reichlich Erfahrung auf diesem Niveau. Auch wenn die Tabelle derzeit ein anderes Bild zeigt, ist die Qualität im Kader unbestritten.

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr BSV Schwarz-Weiß Rehden Rehden TSV Wetschen Wetschen 14:00 PUSH Der TSV Wetschen hingegen will nach drei Niederlagen in Folge ein Ausrufezeichen setzen. Trainer Artur Zimmermann weiß, dass sein Team über sich hinauswachsen muss – aber genau diese Spiele liegen seiner Mannschaft. „Wir müssen mutig auftreten, aggressiv gegen den Ball arbeiten und unsere Chancen nutzen“, lautet sinngemäß die Devise.