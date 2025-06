Über 230 Helfer und 1000 Kinder: Drei Tage Mammutprogramm beim Pfingstturnier des SV Mammendorf

Es ist jedes Jahr wieder ein Großereignis: Beim Pfingstturnier in Mammendorf kickten und zelteten wieder über 1000 junge Fußballer.

Mammendorf – Das dreitägige Jugendturnier über Pfingsten beim SV Mammendorf dürfte wohl einmalig in Europa sein, meint Gesamtjugendleiter Stefan Thurner. Er organisierte das gigantische Fußballturnier schon zum wiederholten Male. Eine gewaltige Aufgabe, die der Verein jedes Jahr mit unzähligen Helfern und Unterstützern stemmt. Mit der Vorbereitung beginnt der Verein bereits im November.

Erinnerungen für ein ganzes Leben

Was den 47-Jährigen immer wieder aufs Neue zu dieser Arbeit antreibt? „Als Kind habe ich schon an diesem Turnier teilgenommen und tolle Erlebnisse gehabt, die man ein Leben lang in Erinnerung behält. Diese Erlebnisse möchte ich den Kindern vermitteln, damit auch sie sich später an diese schöne Zeit erinnern.“ So auch die rund 1000 Kinder, die heuer bei der inzwischen 56. Auflage des Turniers für F-, E-, D- und C-Jugendmannschaften dem runden Leder nachjagten.

Die weiteste Anreise hatten auch diesmal drei Mannschaften aus Nepal, die mit Nabin Pande, einem ehemaligen Mammendorfer Spieler, der in Nepal Fußballschulen baut und unterhält, von Katmandu geflogen kamen. „Das Gros der Mannschaften kommt aber aus unserer Region“, so Thurner.

159 Küchenschichten an vier Tagen

Das Turnier war heuer wieder bestens vorbereitet. „Es dürften gut 230 Helfer und Unterstützer im Einsatz gewesen sein“, ist Thurner stolz auf das Zusammenwirken aller Freiwilligen, die sich aus Mitgliedern, Eltern, ehemaligen Spielern und Spielern der ersten Mannschaft rekrutierten. Vom Anreisetag am Freitag bis einschließlich Montag bot der Verein allen Teilnehmern Verpflegung an. „Allein in den vier Tagen haben wir 159 Küchenschichten gefahren“, so Thurner.

Tagsüber waren auf dem Gelände ständig Leute im Einsatz, sei es als Parkplatzwache oder Ergebnisdienst – zwei Sanitäter des BRK waren sogar rund um die Uhr vor Ort. „Zum Glück brauchten wir heuer keinen Sanka und wurden von schweren Verletzungen verschont.“ In seinem Rückblick möchte Thurner es nicht versäumen, insbesondere dem Turnierleiter Christoph Zauser sowie Simone Schwellinger und Nikola Wex vom Turnierbüro zu danken. (Dieter Metzler)