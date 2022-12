Über 20.000 € gesammelt: Spendenaktion von Joe Colletti voller Erfolg! Herzerfüllende Aktion an Weihnachten

Geplant war die Spendenaktion in der Vorweihnachtszeit, nun gab der Bezirksligakicker vor circa drei Tagen den endgültigen Spendenbetrag via Facebook bekannt: Colletti konnte genau 20.499 € an Spenden sammeln, die nun dem blauen Kinderhaus in Stuttgart zur Verfügung gestellt werden. Bereits das zweite Mal organisierte der Spielertrainer eine Spendenaktion für den guten Zweck.

Wie er FuPa Anfang Dezember erzählte, handelt es sich beim Blauen Kinderhaus um eine größtenteils von Spenden finanzierte Einrichtung, die Kindern und deren Eltern dabei hilft, sich von der Chemotherapie bei einer Krebserkrankung zu erholen. Konkret gehe es laut ihm darum, dass Eltern bei ihren Kindern während der Krebserkrankung übernachten können. Wie er der Gmünder Tagespost erzählte, sollen von dem Geld hauptsächlich Spielsachen für Kinder angeschafft werden.

Das Besondere an dieser Summe ist, dass eine Landschaftsbau-Firma den Betrag aufrundete, eigentlich wären es bis zum Spendenschluss „nur“ 19.733,20 Euro gewesen. Allerdings wollte Colletti unbedingt die 20er-Grenze überschreiten. „Valton Buduri meinte, wenn es Probleme mit der Summe gibt, soll ich einfach anrufen, diesen Joker musste ich ziehen, um über die 20er-Marke zu kommen“, wie er auf Facebook kommentierte.