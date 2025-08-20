Über 2000 Zuschauer: SV Budberg spielt gut, RW Oberhausen kommt weiter

2.050 Zuschauer haben im Scania Sportpark des SV Budberg ein spannendes Pokalspiel zwischen Außenseiter SVB und Rot-Weiß Oberhausen gesehen. RWO kommt schließlich weiter, aber Budberg geht raus mit Applaus. Am Donnerstag wird die 2. Runde des Niederrheinpokals ausgelost.
RW Oberhausen tat sich gegen Budberg phasenweise schwer, sozusagen ein Abbild der bisherigen Regionalliga-Saison, in der der Traditionsverein statt oben mitzumischen nach vier Spieltagen im Tabellenkeller steht. Zwar traf Ayman Aourir früh per Elfmeter (11.), der ambitionierte Landesligist lauerte aber angepeitscht von den lautstarken Heimfans, die eine tolle Choreographie vorbereitet hatten, immer wieder auf den entscheidenden Nadelstich.
Nach dem 2:0 durch Seok-ju Hong, der nach Vorarbeit von Christopher Schepp das 2:0 erzielte, ereignete sich aus SVB-Sicht die Szene des Spiels: Mike Terfloth führte einen Freistoß schnell aus und traf zum 2:1, aber der Schiedsrichter Thibaut Scheer hatte die Situation wohl noch nicht freigegeben (69.). Die Wiederholung kratzte RWO-Keeper Kevin Kratzsch aus dem Winkel. In der Nachspielzeit machte es dann Joker Alexander Mühling für Oberhausen besser, als er seinerseits einen Freistoß unhaltbar im Kasten von Marc Anders versenkte (92.).
Der SV Budberg verkaufte sich stark, blieb aber im Endeffekt glücklos. Für Rot-Weiß Oberhausen stimmt in einer schwierigen Phase in jedem Fall das Ergebnis; zum Wochenstart hatte der Vorstand dem Trainerteam um Sebastian Gunkel das Vertrauen ausgesprochen. Der Zweitrunden-Gegner von Budberg wird am Donnerstag ermittelt - natürlich live auf FuPa.
SV Budberg – RW Oberhausen 0:3
SV Budberg: Marc Anders, Tim Beerenberg, Jan Luca Häselhoff (77. Lennart Severith), Felix Weyhofen (68. Malte Cedric Kluge), Lennart Hahn (77. Benedict Vana), Fynn Leon Eckhardt, Niklas Ueberfeld, Mike Terfloth, Alessandro Hochbaum (68. Laurin Severith), Moritz Paul, Florian Mordt (46. Oliver Nowak) - Trainer: Matthias Prinz - Trainer: Tim Wilke - Trainer: Andre Schulte
RW Oberhausen: Kevin Kratzsch, Nico Klaß, Simon Ludwig, Drew Murray (87. Mustafa Kourouma), Luca Schlax (75. Alexander Mühling), Elias Demirarslan (72. Illia Poliakov), Matona-Glody Ngyombo, Ayman Aourir (33. Christopher Schepp), Lucas Halangk, Burinyuy Nyuydine, Seok-ju Hong - Trainer: Sebastian Gunkel
Schiedsrichter: Thibaut Scheer (Essen) - Zuschauer: 2050
Tore: 0:1 Ayman Aourir (11. Foulelfmeter), 0:2 Seok-ju Hong (66.), 0:3 Alexander Mühling (90.+1)