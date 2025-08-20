Sieg für RWO. – Foto: Boris Hempel

Über 2000 Zuschauer: SV Budberg spielt gut, RW Oberhausen kommt weiter Niederrheinpokal: Der SV Budberg verkauft sich vor einer tollen Kulisse stark gegen RW Oberhausen, scheidet aber aus. Budbergs Anschlusstreffer wird nicht anerkannt.

2.050 Zuschauer haben im Scania Sportpark des SV Budberg ein spannendes Pokalspiel zwischen Außenseiter SVB und Rot-Weiß Oberhausen gesehen. RWO kommt schließlich weiter, aber Budberg geht raus mit Applaus. Am Donnerstag wird die 2. Runde des Niederrheinpokals ausgelost.

Heute, 19:30 Uhr SV Budberg SV Budberg RW Oberhausen RW Oberhausen 0 3 Abpfiff + Video RW Oberhausen tat sich gegen Budberg phasenweise schwer, sozusagen ein Abbild der bisherigen Regionalliga-Saison, in der der Traditionsverein statt oben mitzumischen nach vier Spieltagen im Tabellenkeller steht. Zwar traf Ayman Aourir früh per Elfmeter (11.), der ambitionierte Landesligist lauerte aber angepeitscht von den lautstarken Heimfans, die eine tolle Choreographie vorbereitet hatten, immer wieder auf den entscheidenden Nadelstich.

Budberg-Freistoß landet im Tor, zählt aber nicht Nach dem 2:0 durch Seok-ju Hong, der nach Vorarbeit von Christopher Schepp das 2:0 erzielte, ereignete sich aus SVB-Sicht die Szene des Spiels: Mike Terfloth führte einen Freistoß schnell aus und traf zum 2:1, aber der Schiedsrichter Thibaut Scheer hatte die Situation wohl noch nicht freigegeben (69.). Die Wiederholung kratzte RWO-Keeper Kevin Kratzsch aus dem Winkel. In der Nachspielzeit machte es dann Joker Alexander Mühling für Oberhausen besser, als er seinerseits einen Freistoß unhaltbar im Kasten von Marc Anders versenkte (92.).