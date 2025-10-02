Über 2.000 Fans werden Luxemburg nach Sinsheim begleiten!

Eine große Überraschung enthält Jeff Strassers Kader für die anstehenden Auswärtsspiele der Roten Löwen in Deutschland und der Slowakei: mit Kenan Avdusinovic wurde ein Offensivspieler aus der BGL Ligue nominiert, der nicht erst in dieser Saison in seinem Verein auf sich aufmerksam macht. „Er hat ein atypisches Profil, er kann in der Spitze als auch offensiv auf dem Flügel spielen. Seine Entwicklung mit sechs Toren aus sechs Spielen spricht für sich“ erklärte Strasser die Gründe für die Nominierung des Niederkorners.

Ebenfalls auf Avdusinovic aber auch auf Yvandro Borges von Almelo (NL) angesprochen, der in den vergangenen Wochen ebenfalls seinen Torriecher wiedergefunden hat, meinte der FLF-Trainer: „Es ist gut, über Offensivspieler zu verfügen, die spielen und Tore erzielen.“ Nicht mit dabei ist der z.Z. vereinslose Mica Pinto, Vincent Thill fällt mit einer erneuten Verletzung aus. Florian Bohnert ist nach seiner Rippenverletzung in Bastia wieder zum Einsatz gekommen, bei ihm gibt es aktuell keine Bedenken.

„Ich möchte die positiven Elemente aus den Spielen im September zurückbehalten“ erklärte der ehemalige Bundesliga-Profi Jeff Strasser weiter. „Ich behalte die Inhalte zurück und nicht nur die Ergebnisse, wohl wissend, dass diese auch entscheidend sind.“ Gleich zu Beginn der Pressekonferenz teilte der anwesende Sprecher der FLF zudem mit, dass über zweitausend Fans der Nationalelf in Hoffenheim zu Gast sein werden - ein selten starker Auswärts-Support!