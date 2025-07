Über 200 Spiele Regionalliga-Erfahrung: Doppelpack für Hohkeppel

Dal kommt vom West-Regionalligisten Wuppertaler SV, für den er in der abgelaufenen Saison aktiv war. Zuvor lief der 1,85 Meter große Defensivspezialist unter anderem für Rot-Weiß Ahlen und den SV Bergisch Gladbach 09 auf. Seine ersten Schritte im Seniorenbereich absolvierte Dal beim TSC Euskirchen in der Mittelrheinliga. Insgesamt kommt der Innenverteidiger auf 130 Einsätze in der Regionalliga West. Sportdirektor Kevin Theisen bezeichnet Dal als „mannschaftsdienlichen Spieler“, der „sich nicht umsonst in der Regionalliga West durchgesetzt“ habe. Theisen weiter: „Er soll voran gehen und unsere junge Mannschaft mit anführen.“