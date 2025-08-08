Über 150 Zweitliga-Spiele: Altglienicke holt Verteidiger aus Rostock

Mit den Verpflichtungen von Tim Rieder und Jonas Nietfeld hat die VSG Altglienicke in diesem Sommer bereits zwei dicke Ausrufezeichen auf dem Transfermarkt setzen können. Nun ist dem Berliner Regionalligisten ein weiterer Coup gelungen.

Wie der Verein am Freitagmittag mitteilte, hat Damian Roßbach einen Vertrag in der Hauptstadt unterschrieben. Der 32-Jährige, geboren in Frankfurt am Main, war bis zum Sommer bei Hansa Rostock aktiv, wechselt nun nach Berlin. An der Ostseeküste absolvierte der Innenverteidiger, der auch auf links ausweichen kann, in fünf Jahren über 50 Dritt- sowie 93 Zweitliga-Spiele. Zuvor stand Roßbach unter anderem beim Karlsruher SC, dem SV Sandhausen und der zweiten Mannschaft des FSV Mainz 05 unter Vertrag. Insgesamt bringt er es in seiner Karriere auf 105 absolvierte Spiele in der 3. Liga. Zudem stehen 159 Einsätze in der 2. Bundesliga in seiner Vita.