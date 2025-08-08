Über 150 Zweitliga-Spiele: Altglienicke holt Verteidiger aus Rostock

Der VSG Altglienicke ist ein weiterer Transfer-Coup gelungen.
Mit den Verpflichtungen von Tim Rieder und Jonas Nietfeld hat die VSG Altglienicke in diesem Sommer bereits zwei dicke Ausrufezeichen auf dem Transfermarkt setzen können. Nun ist dem Berliner Regionalligisten ein weiterer Coup gelungen.
Wie der Verein am Freitagmittag mitteilte, hat Damian Roßbach einen Vertrag in der Hauptstadt unterschrieben. Der 32-Jährige, geboren in Frankfurt am Main, war bis zum Sommer bei Hansa Rostock aktiv, wechselt nun nach Berlin. An der Ostseeküste absolvierte der Innenverteidiger, der auch auf links ausweichen kann, in fünf Jahren über 50 Dritt- sowie 93 Zweitliga-Spiele. Zuvor stand Roßbach unter anderem beim Karlsruher SC, dem SV Sandhausen und der zweiten Mannschaft des FSV Mainz 05 unter Vertrag. Insgesamt bringt er es in seiner Karriere auf 105 absolvierte Spiele in der 3. Liga. Zudem stehen 159 Einsätze in der 2. Bundesliga in seiner Vita.
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
„Ich freue mich sehr ein Teil der VSG Altglienicke zu sein. Nach guten Gesprächen mit den Verantwortlichen sehe ich im Verein und der Mannschaft großes Potenzial, um erfolgreich Fußball zu spielen und weiter zu wachsen. Meine Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren sammeln durfte, werde ich versuchen mit in die Mannschaft zu einzubringen, um gemeinsam das Maximale herauszuholen. Nach einer etwas längeren Pause freue ich mich umso mehr wieder auf dem Platz zu stehen", erklärt Roßbach bei seiner Vorstellung.
Nach fünf Jahren bei Hansa Rostock wurde Roßbachs Vertrag nicht verlängert. Seit dem 01.07. war er daher vereinslos. Nun hat er sich für den Wechsel nach Berlin entschieden. Im Spiel gegen Carl Zeiss Jena (Anstoß um 19 Uhr, Liveticker) am heutigen Freitagabend wird er nach FuPa-Informationen aber noch nicht im Kader stehen.