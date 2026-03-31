Über 150 Spiele in der 3. Liga: Solingen-Wald holt Ex-Profi Pazurek Die 1. Spvg Solingen-Wald 03 steht vor dem Durchmarsch in die Oberliga Niederrhein und arbeitet deshalb schon am Kader für die neue Saison. Mit Ex-Profi Markus Pazurek kommt ein hochkarätiger Ex-Profi ins Team von Daniele Varveri. von André Nückel · Heute, 12:08 Uhr · 0 Leser

Markus Pazurek (Mitte) war in der Regionalliga Kapitän des 1. FC Kaan-Marienborn. – Foto: Matthias Reinhardt

Die 1. Spvg Solingen-Wald 03 marschiert weiter unbeirrt Richtung Oberliga Niederrhein. Während der Durchmarsch in die höchste Spielklasse im FVN-Gebiet nur noch Formsache scheint, basteln die Verantwortlichen natürlich am Kader - und ein Transfercoup ist bereits gelungen: Mit Markus Pazurek kommt ein erfahrener Ex-Profi in die Klingenstadt.

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp Solingen-Wald hat Pazurek am Dienstag offiziell vorgestellt. Aktuell ist der 37-Jährige noch als Spielertrainer beim Ahrweiler BC im Einsatz. Das Traineramt übernahm er zum Jahreswechsel, als Mike Wunderlich zum Wuppertaler SV in die Regionalliga West wechselte. Für Pazurek steht im Sommer selbst die nächste Herausforderung an. Er bestritt über 150 Spiele in der 3. Liga und lief fast 200-mal in der Regionalliga auf. Seine Vita wird noch beeindruckender, wenn berücksichtigt wird, dass er für die U23-Teams des TSV 1860 München, von Borussia Mönchengladbach und des VfB Stuttgart auflief sowie einige Jahre für Fortuna Köln kickte. Seine bis dato letzte Station am Niederrhein war die Hinserie 2023/24, als er für die SSVg Velbert fünfmal in 16 Einsätzen in der Regionalliga traf. Als Kapitän des 1. FC Kaan-Marienborn gelangen Pazurek zwölf Tore und sieben Vorlagen als defensiver Mittelfeldspieler in einer einzigen Viertliga-Spielzeit. >>> Das ist Markus Pazurek Pazurek ist seit Jahren über Solingen 03 informiert Pazurek sagte bei seiner Vorstellung: „Solingen 03 hat sich in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt. Ich bin in den letzten Jahren durch die Freundschaft zu Peter Resvanis und den Verantwortlichen, u.a. Simon Brams natürlich immer auf den aktuellsten Stand geblieben. Der Verein denkt in Fortschritt und da möchte ich gerne mit dabei sein. Mein Interesse an dieser Zusammenarbeit ist sehr groß und voller spannender Erwartungen. Ein familiärer Verein, der mir bei den ersten Besuchen direkt sympathisch war. Ich schätze das Potential mit dieser Mannschaft und wenigen gezielten Verstärkungen als sehr groß ein. Ich möchte meine Erfahrung und Führungsqualitäten mit einbringen, um in der Klingenstadt den Fußball noch besser zu machen.“

Der Linksfuß, der mit seiner Erfahrung und seinen Führungsqualitäten helfen soll, das Team zu entwickeln, wird auch von Trainer Daniele Varveri hoch eingeschätzt: „Mit Markus Pazurek verpflichten wir einen erfahrenen Defensivstrategen, der über viele Jahre in den 3. Ligen und Regionalligen Deutschlands unterwegs war. Markus besticht vor allem durch Flexibilität, Führungsqualitäten und zeigt als Defensivspieler beachtliche Trefferquoten auf. Zudem strahlt er nach eingehenden Beobachtungen auch große Gefahr über Standardsituationen aus. Sein linker Fuß sehr sauber, was unserem auf Ballbesitz ausgerichteten Spielstil entgegenkommen wird. Abgesehen von technisch-taktischen Qualitäten wissen wir um die Persönlichkeit dieses Spielers, der immer mit Einsatz und Leidenschaft voran gehen und sich ziemlich schnell mit dem Verein und dem 03er-Vereinsleben identifizieren wird. Wir danken dem Verein für diese tolle Verpflichtung.“ Pazurek wird "Respekt auf ein anderes Level bringen" Der 1. Vorsitzende Simon Brams meint: „Mit Markus Patzurek verpflichten wir einen Führungsspieler mit großer Erfahrung bis in den Profifußball. Seine fußballerische Vita ist beeindruckend, er hat schon viel im Fußball erlebt. Ich freue mich sehr, dass Patschu nun in Solingen helfen möchte unsere Sportvereinigung in eine sportlich erfolgreiche Zukunft zu führen. Ich kenne den Spieler nun auch schon einige Jahre, menschlich passt er optimal in unseren Verein, über die Wichtigkeit auf dem Platz werden wir uns alle überzeugen.“