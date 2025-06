Über 140 Spiele in der 3. Liga: Altglienicke legt Erfahrung nach

Der VSG Altglienicke ist ein ordentliches Ausrufezeichen auf dem Transfermarkt gelungen. Tim Rieder ist der frischste Neuzugang im Team, wurde am Mittwochnachmittag offiziell vorgestellt, nachdem er am Dienstag bereits beim Trainingsauftakt gesichtet wurde.

Der 31-Jährige bringt reichlich Erfahrung mit. Ausgebildet wurde der gebürtige Dachauer beim FC Bayern München, spielte anschließend beim FC Augsburg, Darmstadt 98, 1860 München, Kaiserslautern und Türkgücü München. In dieser Zeit sammelte er Bundesligaminuten in 5 bzw. 15 Einsätzen in der 1. und 2. Liga und absolvierte 142 Spiele in der 3. Liga, in der er bis vor einem Jahr aktiv war. In den zurückliegenden zwölf Monaten spielte der defensive Mittelfeldspieler, der auch in der Innenverteidigung agieren kann, in Griechenland.