Über 1,4 Millionen Menschen kamen 2025 in die deutschen Arenen Die großen Stadien in Deutschland bieten nicht nur dem Fußballsport eine geeignete Bühne – etwaige Veranstaltungen finden unter anderem dort statt, wo am Wochenende in der Regel der Ball rollt. Das sind die bestbesuchten Arenen. von RP / pn · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Das sind die bestbesuchten Stadien Deutschlands – Foto: Roland Schäfer | #inkogni

Stadien sind mittlerweile eine feste Anlaufstelle für mehrere Tausend Besucher, die die Arenen aus unterschiedlichsten Interessen betreten. Mal sind es Konzerte, dann wiederum geschäftliche Veranstaltungen – oder eben der Sport. Auch die Arena in Stockum, in der sich Fortuna Düsseldorf zu Hause fühlt, bietet genügend Platz für solche Events.

Nun veröffentlichte das Fachmedium „Stadionwelt“ eine Rangliste, in der die Düsseldorfer Spielstätte in einem bestimmten Bereich gut abschneidet. „Stadionwelt“ hat kürzlich ein Stadion-Ranking für 2025 zusammengestellt und die besuchsstärksten Stadien Deutschlands nach Gesamtbesucherzahl sowie der Veranstaltungskategorie aufgelistet. Fortuna oben dabei – Spitzenreiter wie auch in der Bundesliga Teil der Rangliste für das vergangene Jahr sind insgesamt 50 Stadien – von der Bundesliga bis zur Regionalliga. Und Fortuna Düsseldorf ist nicht nur mittendrin, sondern tatsächlich auch vorne mit dabei. Die Arena der Düsseldorfer umfasste im vergangenen Jahr in der Summe 124 Veranstaltungen, zu denen insgesamt 1.454.118 Gesamtbesucher anwesend waren.