Über 1,4 Millionen Menschen kamen 2025 in die deutschen Arenen

Stadien sind mittlerweile eine feste Anlaufstelle für mehrere Tausend Besucher, die die Arenen aus unterschiedlichsten Interessen betreten. Mal sind es Konzerte, dann wiederum geschäftliche Veranstaltungen – oder eben der Sport. Auch die Arena in Stockum, in der sich Fortuna Düsseldorf zu Hause fühlt, bietet genügend Platz für solche Events.
Nun veröffentlichte das Fachmedium „Stadionwelt“ eine Rangliste, in der die Düsseldorfer Spielstätte in einem bestimmten Bereich gut abschneidet. „Stadionwelt“ hat kürzlich ein Stadion-Ranking für 2025 zusammengestellt und die besuchsstärksten Stadien Deutschlands nach Gesamtbesucherzahl sowie der Veranstaltungskategorie aufgelistet.
Teil der Rangliste für das vergangene Jahr sind insgesamt 50 Stadien – von der Bundesliga bis zur Regionalliga. Und Fortuna Düsseldorf ist nicht nur mittendrin, sondern tatsächlich auch vorne mit dabei. Die Arena der Düsseldorfer umfasste im vergangenen Jahr in der Summe 124 Veranstaltungen, zu denen insgesamt 1.454.118 Gesamtbesucher anwesend waren.
Damit liegt die Arena in der Rangliste auf dem achten Platz, gleichzeitig lässt sie einige Stadien hinter sich, obwohl diese mehr Events ausgerichtet haben. Dazu zählen das Stadion vom 1. FC Köln (168 Veranstaltungen) mit 1.037.689 Besuchern, das Bremer Weserstadion (402 Veranstaltungen) mit 946.181 Besuchern sowie das Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden (436 Veranstaltungen) mit 651.813 Besuchern.
Auf den ersten fünf Plätzen der Rangliste, die erstmals im Jahr 2012 erhoben wurde, befinden sich die Arena in Stuttgart (185 Veranstaltungen) mit 1.818.489 Besuchern, davor steht die Arena in Gelsenkirchen (1078 Veranstaltungen) mit 2.112.454 Besuchern, das Stadion in Dortmund (928 Veranstaltungen) belegt mit 2.199.042 Besuchern den dritten Platz, das Stadion in Frankfurt (550 Veranstaltungen) mit 2.271.527 Besuchern, das Ranking führt die Arena des FC Bayern München (110 Veranstaltungen) mit 2.338.811 Besuchern an.