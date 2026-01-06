– Foto: privat

Über 100000 Euro: Max Helmli überwältigt von seiner eigenen Aktion TSGV Waldstetten hat gemeinsam mit Vertretern der Nachbarvereine SG Bettringen und dem 1. FC Germania Bargau die Aktion ins Rollen gebracht

Vor knapp zwei Monaten hat es sich Max Helmli mit einigen Mitstreitern zur Aufgabe gemacht, für den verunfallten Oliver aus Königsbronn eine Spendenaktion ins Leben zu rufen. Die Tante des Schlussmannes des TSGV Waldstetten ist mit Olivers Mutter befreundet, es herrschte also stets eine persönliche Verbindung vor.





Zur Erinnerung: Im April des vergangenen Jahres brach sich der Zweijährige bei einem Unfall in Mexiko das Genick, erlitt in der Folge zwei Herzstillstände sowie einen Schlaganfall, ist dem Tod also gleich mehrfach entgangen. Oliver kämpft immer noch, das Lächeln ist mittlerweile auf sein Gesicht zurückgekehrt – und seine Eltern sind nach wie vor voller Hoffnung, Oliver weiter zurück ins Leben führen und begleiten zu können.

Gesagt, getan, die Aktion „Ein Los für Oliver“ war entstanden. Gemeinsam mit Vertretern der Nachbarvereine SG Bettringen und dem 1. FC Germania Bargau wurde die Aktion ins Rollen gebracht. Über Social Media und einigen Berichten in den Tageszeitungen nahm die Spendenaktion dann aber ungeahnte Ausmaße an, was Helmli nach wie vor beeindruckt: „Ich hätte niemals gedacht, dass wir eine solche Unterstützung erfahren würden, das ist alles immer noch unglaublich“, sagte der Schlussmann im Waldstetter Forum, als die finalen Lose der Aktion gezogen wurden. Denn darum ging es ursprünglich: Man konnte Lose kaufen und durchaus attraktive Preise aus dem Fußballbereich gewinnen. Immer mehr Institutionen und Vereine schalteten sich ein, planten Aktionen, ohne Lose zu kaufen – es war wie eine Lawine der Hilfsbereitschaft auf der Ostalb. Beim Ziehen der Lose hatte Helmli auch noch einmal die Gelegenheit, die vergangenen Wochen Revue passieren zu lassen, denn es ist allerhand passiert. Unter anderem hat er Olivers Vater Stefan Staub kennenlernen dürfen, der einige Formalitäten in Königsbronn zu erledigen hatte, um schließlich vorerst nach Mexiko auszuwandern. In einem Video, was Helmli nun final erstellt hat, hat er Stefan Staub dazugeschaltet, der sich ausdrücklich für diese Aktion bedankt hat. Er selbst ist fast schon ein Medienstar geworden, war er doch unter anderem mit seiner Familie beim traditionellen Jahresrückblick von RTL, „Menschen, Bilder, Emotionen“, zu Gast. „Die Aktion ´Ein Los für Oliver´ ist eine unglaubliche Sache. Ich hatte anfangs von dieser Aktion gehört, jedoch die Größe nie abschätzen können. Ich dachte zunächst an eine Tombola bei einem Hallenturnier – und selbst das fand ich schon großartig“, sagte Staub lächelnd durch die Kamera. Er sei überwältigt gewesen von der Tatsache, dass sich jemand, den man eigentlich nicht persönlich kennt, sich dermaßen mit diesem Schicksal der Familie identifiziert habe. „Ich habe schon häufig ´Danke´ gesagt in den vergangenen Monaten und ich weiß, dass das nicht ausreicht. Wir sind aber dankbar, dass OIiver unter anderem mit uns Weihnachten feiern konnte in diesem Jahr, weil Menschen an uns und ihn geglaubt haben“, ergänzte Staub.