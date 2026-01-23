Über 10000 Tickets verkauft: VfB-Frauen knacken erste Marke

Für das Heimspiel der Frauen des VfB Stuttgart im März auf Baden-Württembergs größter Fußballbühne sind bereits über 10000 Tickets verkauft.
Insgesamt 4963 Zuschauer besuchten die Heimspiele der VfB Frauen in der 2. Frauen-Bundesliga in der ersten Saisonhälfte 2025/2026. Das ist gleichbedeutend mit dem ersten Rang in dieser Liga-Statistik – gefolgt von Turbine Potsdam und dem SV Meppen (jeweils 3.909). Sportlich bekamen jene Anhänger bislang einiges geboten – als Herbstmeister verabschiedete man sich im alten Jahr aus der Hinrunde und möchte nun alles daransetzen, diese Leistung in der zweiten Saisonhälfte zu bestätigen. Neben spannenden Duellen und packenden Revanchen gilt die Vorfreude vor allem einem ganz besonderen Heimspiel im März diesen Jahres auf Baden-Württembergs größter Fußballbühne – in der MHP Arena in Bad Cannstatt.
10.000 Tickets gegen Mainz 05 verkauft
Am 21. oder 22. März empfangen die VfB Frauen von 14 Uhr an den 1. FSV Mainz 05 in der 2. Frauen-Bundesliga erstmals in der MHP Arena. Bereits über 10.000 VfBlerinnen und VfBler haben sich ihre Eintrittskarte für das Frauenfußball-Fest gesichert, das in die Club-Geschichte eingehen wird. Lasst euch dieses Highlightmatch nicht entgehen und sichert euch euer Ticket für diese ganz besondere Premiere des VfB-Frauenfußballs.
Ab fünf Euro in die Cannstatter Kurve
Stehplatz-Tickets in der Cannstatter Kurve gibt es für Kinder bis 13 Jahre bereits ab fünf Euro, Vollzahler können die Partie für zehn Euro im Herzen der MHP Arena verfolgen. Weitere Sitzplatzkarten in der Kurve und auf den Geraden kosten zwischen acht und 20 Euro.
