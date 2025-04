Über 1000 Zuschauer beim Brandenburger Derby, Vertragsverlängerungen

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Wir sind stolz, weitere Zusagen für das Brandenburgliga-Team in der Saison 25/26 verkünden zu dürfen. Mit Esteban und Tom verlängern zwei wichtige Säulen des Teams ihre Verträge.



Esteban „Este“ Olde Kalter ist ein fleißiger, junger Spieler mit einer herausragenden Technik und derjenige mit der weitesten Anreise. Dennoch freuen wir uns, das Este sein Engagement bei der Germania verlängert.



Im Verein seit: 01/24

Spiele: 31

Tore: 4



Auch Tom „Torte“ Kleinschmidt verlängert bei der Germania. Tom wirft sich stets rein und ist flexibel einsetzbar. Auch seine kleine Familie ist stetiger Begleiter bei den Spielen und wir freuen uns euch weiter bei uns begrüßen zu können.



Im Verein seit: 07/24

Spiele: 16

Tore: 1



Toll, dass ihr weiter an Board bleibt. Genießt das spielfreie Wochenende und wir sehen uns in Bernau.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an brandenburg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_brandenburg

Brandenburgliga der A-Junioren

BSG Stahl Brandenburg – Brandenburger SC Süd 05 2:1

Schiedsrichter: Stefan Hübner - Zuschauer: 1022

Es war kaum angepfiffen, da sorgte Simon Elias Pötinger in der 1. Minute das 1:0 für die BSG Stahl. Doch der Brandenburger SC Süd 05 ließ sich nicht lange bitten: Justin Flint glich in der 29. Minute aus. Nach dem Seitenwechsel war es Timon Bauer, der die Nerven behielt und in der 51. Minute per Elfmeter zum 2:1 traf.

