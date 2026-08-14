Über 1000 Tickets weg: Zuspruch für die Regionalliga-Premiere

– Foto: Adnan Altinkaya

Die Vorfreude auf die Heimspiel-Premiere des SGV Heilbronn-Freiberg im Heilbronner Frankenstadion wächst: Eine Woche nach dem Start der Ticketaktion haben bereits mehr als 1000 Fußballfans ihr kostenloses Ticket für die Partie gegen Eintracht Frankfurt II am Samstag, 29. August 2026, um 14 Uhr reserviert. Damit hat die Aktion ihre erste wichtige Marke erreicht.

Der SGV freut sich über den starken Zuspruch und möchte die Zahl der reservierten Tickets in den kommenden Tagen weiter steigern. Denn zum ersten Heimspiel im Frankenstadion soll das Stadion möglichst voll werden und gemeinsam mit den Fans ein besonderer Fußballnachmittag gefeiert werden.

„Die Marke von 1000 reservierten Tickets bereits nach einer Woche ist ein tolles erstes Signal

und zeigt uns, dass die Vorfreude auf unser erstes Heimspiel im Frankenstadion groß ist. Dafür

möchten wir uns bei allen bedanken, die sich bereits ihr kostenloses Ticket gesichert haben.

Gleichzeitig wollen wir noch viele weitere Menschen für unsere Heimspiel-Premiere

begeistern“, sagt Manfred Bleile, Geschäftsführer des SGV Heilbronn-Freiberg.

Jetzt kostenloses Ticket sichern

Noch ist ausreichend Zeit, sich kostenlos einen Platz für die Heimspiel-Premiere zu sichern.

Der SGV lädt alle Fußballfans aus Heilbronn und der gesamten Region ein, am Samstag, 29.

August, ins Frankenstadion zu kommen und gemeinsam den ersten Regionalliga-Heimauftritt

des SGV in Heilbronn zu erleben.

Rund um die Partie erwartet die Besucherinnen und Besucher ein besonderes Fußballfest mit

einer Fanzone sowie zahlreichen Mitmachangeboten innerhalb und außerhalb des Stadions.

Auch für größere Gruppen gibt es attraktive Gewinnmöglichkeiten: Freundeskreise, Familien,

Vereine oder Firmenteams können sich als Crew anmelden und haben die Chance auf VIP-

Tickets, Sitzplätze und weitere Extras.

Zur Ticketreservierung

Die kostenlosen Tickets sind weiterhin unter heimspiel.sgv1913.de erhältlich. Auf der

Ticketseite finden sich zudem Informationen zur Anreise sowie laufend aktualisierte Hinweise

zum Rahmenprogramm.