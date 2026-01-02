Über 100 Tore in drei Jahren: Top-Stürmer findet neuen Verein

Der Zug in Richtung Bezirksliga scheint für den Tabellenneunten bei 14 Zählern Rückstand auf Spitzenreiter SC Unterbach bereits abgefahren. Baskan und seine Kollegen richten den Blick daher auch schon über die aktuelle Spielzeit hinaus. „Wir arbeiten kontinuierlich daran, dass es für uns irgendwann einmal hinauf in die Bezirksliga geht. Ob das dann in einem, zwei oder drei Jahren der Fall sein wird, werden wir sehen“, erklärt Baskan. Um die ambitionierten Ziele zu erreichen, soll das Team spätestens im Sommer weiter verstärkt werden. Dann soll vor allem die Offensive um Ömer Sismek, der sich gleich für eineinhalb Jahre an den Verein band, noch mehr Zuwachs erhalten.