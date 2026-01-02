Über 100 Tore in drei Jahren: Top-Stürmer findet neuen Verein

Über außerordentliche Fähigkeiten im Torabschluss verfügt auch Ömer Simsek. Im Trikot von Türkgücü Ratingen setzte der Angreifer in den letzten Jahren in den Kreisligen so manche Duftmarke. In den vergangenen drei Spielzeiten erzielte Simsek jeweils mindestens 30 Treffer, in der 2022/2023 waren es sogar 58 Tore in 24 Spielen für den SV Hilden-Ost. Ab sofort soll Simsek dem Angriff des FC Bosporus zu mehr Durchschlagskraft verhelfen. „Ich kenne Ömer von klein auf. Wir wollten ihn schon mehrfach zu uns holen. Im dritten Anlauf hat es nun endlich geklappt“, freut sich Baris Baskan. Zu Gute kam dem Vorsitzenden des FC Bosporus dabei auch, dass Simsek zuletzt aus privaten Gründen pausierte. „Er hat ein halbes Jahr Vaterschaftsurlaub gemacht“, klärt Baskan auf. Damit waren auch keine Verhandlungen mit Simseks Ex-Klub und Ligarivalen aus Ratingen notwendig.

Mit dem 36 Jahre alten Stürmer hoffen die Verantwortlichen das noch fehlende Puzzlestück gefunden zu haben. „Einen wie ihn haben wir bislang vermisst. Wir haben offensiv guten Fußball gespielt, aber oft fehlte dann derjenige, der die heraus gespielten Torchancen auch verwertet“, führte Baskan aus. Wie weit es für den FC Bosporus mit Ömer Simsek in der Rückrunde noch nach oben gehen kann, bleibt abzuwarten. Wohl keine Chance mehr auf die Bezirksliga Der Zug in Richtung Bezirksliga scheint für den Tabellenneunten bei 14 Zählern Rückstand auf Spitzenreiter SC Unterbach bereits abgefahren. Baskan und seine Kollegen richten den Blick daher auch schon über die aktuelle Spielzeit hinaus. „Wir arbeiten kontinuierlich daran, dass es für uns irgendwann einmal hinauf in die Bezirksliga geht. Ob das dann in einem, zwei oder drei Jahren der Fall sein wird, werden wir sehen“, erklärt Baskan. Um die ambitionierten Ziele zu erreichen, soll das Team spätestens im Sommer weiter verstärkt werden. Dann soll vor allem die Offensive um Ömer Sismek, der sich gleich für eineinhalb Jahre an den Verein band, noch mehr Zuwachs erhalten.