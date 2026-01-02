 2025-12-17T10:26:01.779Z

Das ist Ömer Simsek.
Das ist Ömer Simsek. – Foto: Türkgücü Rating

Über 100 Tore in drei Jahren: Top-Stürmer findet neuen Verein

Ömer Simsek ist in Düsseldorf ein Phänomen - Der FC Bosporus hat sich diesen wahren Top-Stürmer geangelt. In den vergangenen beiden Saison erzielte er jeweils mehr als 30 Tore in der Kreisliga A.

Waschechte Torjäger sind im Fußball bekanntlich ein knappes Gut. Einen solchen Spieler in der Winterpause zu verpflichten, ist keine einfache Aufgabe. Dass dies aber nicht unmöglich ist, zeigten zuletzt zwei Beispiele in der Kreisliga A Düsseldorf. Dort rüsteten die zweitplatzierten Sportfreunde Gerresheim ihren Kader für den Aufstiegskampf mit keinem Geringeren als Marco Meyer auf.

Der 35-Jährige hatte in der vergangenen Saison im Dress von Sparta Bilk in der Bezirksliga noch alles in Grund und Boden geschossen. In dieser Spielzeit verlief die Liaison zwischen Klub und Spieler aber nicht mehr ganz so glücklich. Letztlich entschloss sich Meyer, die Zelte an der Brehmstraße abzubrechen und stattdessen eine Liga tiefer in Gerresheim einen Neuanfang zu wagen.

Ömer Simsek bleibt in Düsseldorf

