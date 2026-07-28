»Über 100 Regionalliga-Spiele«: Würzburger FV holt Hofmann zurück

Erfahrung für den Würzburger FV: Patrick Hofmann ist zurück. – Foto: Imago/Frank Scheuring

Transfercoup nach dem 2:0-Erfolg in der Bayernliga Nord : Vor dem eigenen spielfreien Wochenende hat der Würzburger FV nochmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich die Dienste von Patrick Hofmann gesichert.

„Für uns hat sich die Gelegenheit geboten, einen Spieler zurückzuholen, der den Verein und unsere WFV-Tugenden kennt und lebt — das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt“, freut sich Trainer Christian Breunig über den Transfer gegenüber FuPa. „Sportlich ist Patrick eine echte Alternative für die Offensive. Er bringt enorm viel Erfahrung mit aus über 100 Regionalliga-Spielen.“

Zuletzt schnürte Hofmann für den Drittliga-Aufsteiger Würzburger Kickers in der Regionalliga Bayern die Schuhe und kam in der vergangenen Regionalliga-Saison auf zehn Einsätze. Im März 2026 entschied sich der 34-Jährige, seinen Vertrag aus beruflichen Gründen aufzulösen. Neben den Kickers stand der gebürtige Würzburger in den vergangenen Jahren auch für den 1. FC Schweinfurt 05 und den TSV Aubstadt auf dem Rasen. Hofmanns Stern ging jedoch einst bei den Nullvierern auf, für die er bislang fast 200 Partien in der Bayernliga Nord absolvierte.