Über 100 Partner für Rot-Weiß Oberhausen

Rene Thiehoff, Leiter Vertrieb von Rot-Weiß Oberhausen:

„Was mich an diesem Meilenstein besonders stolz macht, ist die Loyalität unserer Partner. Viele Sponsoren sind uns auch in den sportlich schwierigen Phasen treu geblieben, haben ihre Verträge verlängert und damit gezeigt, dass sie nicht nur in guten Zeiten an unserer Seite stehen. Diese Haltung ist für mich Ausdruck von Charakter, Loyalität und echter Verbundenheit mit dem Verein. Dafür empfinde ich eine tiefe Dankbarkeit.

Gleichzeitig konnten wir in den vergangenen Monaten zahlreiche neue Unternehmen für Rot-Weiß Oberhausen gewinnen. Firmen, die unsere Vision teilen und überzeugt sind, dass es sich lohnt, in RWO zu investieren. Sie bringen frische Impulse und neue Energie in unser Netzwerk. Seit meinem Start hier bei RWO war es mir wichtig, dass Sponsoring mehr ist als nur ein Logo auf einer Bande. Sponsoring bedeutet Teilhabe, Austausch und gegenseitiges Voranbringen. Deshalb haben wir neue Impulse gesetzt: Mit der exklusiven Partner-App der Firma Bundeling haben wir eine Plattform geschaffen, die unsere Partner enger miteinander vernetzt. Sie können nun einfacher in Kontakt treten, Synergien nutzen, über den digitalen Marktplatz voneinander profitieren. Und auch nach außen wollten wir ein Zeichen setzen: Mit der neuen, über 100 Meter langen Premium-TV-LED-Bande vor der STOAG-Tribüne haben wir ein echtes Highlight geschaffen. Sie ist nicht nur ein modernes Werbetool, sondern auch ein sichtbares Symbol dafür, dass RWO wächst, sich weiterentwickelt und professioneller wird.“

Mit über 100 Partnern im Rücken – Tendenz weiter steigend - blickt RWO optimistisch in die Zukunft.