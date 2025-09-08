 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines
Eine gute Entwicklung bei RWO.
Eine gute Entwicklung bei RWO. – Foto: Heiko van der Velden

Über 100 Partner für Rot-Weiß Oberhausen

Rot-Weiß Oberhausen hat einen wichtigen Meilenstein erreicht: Erstmals in der Regionalliga unterstützen wieder mehr als 100 Partner und Förderer den SC Rot-Weiß Oberhausen.

Verlinkte Inhalte

Regionalliga West
RW Oberhausen

Rot-Weiß Oberhausen hat einen wichtigen Meilenstein erreicht: Erstmals in der Regionalliga unterstützen wieder mehr als 100 Partner und Förderer den SC Rot-Weiß Oberhausen.

Gerade in der Regionalliga sind Sponsoren und Förderer die wichtigste wirtschaftliche Stütze. Sie bilden das Fundament für die sportliche Arbeit und sichern die Handlungsfähigkeit des Vereins. Einnahmen aus Ticketverkauf und Merchandising allein reichen auf diesem Niveau nicht aus, um einen leistungsfähigen Profibereich zu finanzieren. Deshalb ist die Unterstützung von Partnern ein Kernbestandteil und Voraussetzung für sportlichen Erfolg.

Bei der vergangenen Mitgliederversammlung im Januar 2025 lag die Zahl der Partner noch bei 86. In nur wenigen Monaten ist sie nun auf über 100 angestiegen. Damit ist ein erster Meilenstein gelungen, um die ambitionierten Ziele des Vereins zu erreichen. Und dieser Sprung ist umso bemerkenswerter, weil naturgemäß nach einer Saison immer auch einige Partnerschaften nicht weitergeführt werden.

Viel Bewegung bei RWO

Marcus Uhlig, Vorstandsvorsitzender von Rot-Weiß Oberhausen:

„Bei meiner Antrittsrede habe ich klargemacht, dass Rot-Weiß Oberhausen kein Kosten-, sondern ein Einnahmeproblem hat. Seitdem haben wir im Bereich Vertrieb & Sponsoring viel Bewegung erzeugt. Der Sprung von 86 auf aktuell über 100 Partner zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Unser Ziel ist klar: Bis zum Ende dieser Saison – also bis zum kommenden Sommer - möchten wir diese Zahl weiter hochtreiben auf 150. Das ist ambitioniert, aber auch notwendig, um die wirtschaftliche Basis zu verbreitern. Denn wir dürfen uns nichts vormachen: Ohne die Unterstützung unserer Partner ist ambitionierter Profifußball in Oberhausen nicht möglich. Partner und Förderer sind für uns nicht nur Beiwerk, sie sind das Fundament unserer Arbeit. Wir wollen die Mittel gezielt einsetzen, um den Etat der Profimannschaft zu erhöhen, die Wahrscheinlichkeit auf sportlichen Erfolg zu erhöhen und gleichzeitig unsere Strukturen im Nachwuchs- und Infrastrukturbereich zu stärken. Der eingeschlagene Weg zeigt, dass Rot-Weiß Oberhausen wieder Vertrauen genießt – und dieses Vertrauen wollen wir Tag für Tag zurückzahlen.“

Rene Thiehoff, Leiter Vertrieb von Rot-Weiß Oberhausen:

„Was mich an diesem Meilenstein besonders stolz macht, ist die Loyalität unserer Partner. Viele Sponsoren sind uns auch in den sportlich schwierigen Phasen treu geblieben, haben ihre Verträge verlängert und damit gezeigt, dass sie nicht nur in guten Zeiten an unserer Seite stehen. Diese Haltung ist für mich Ausdruck von Charakter, Loyalität und echter Verbundenheit mit dem Verein. Dafür empfinde ich eine tiefe Dankbarkeit.

Gleichzeitig konnten wir in den vergangenen Monaten zahlreiche neue Unternehmen für Rot-Weiß Oberhausen gewinnen. Firmen, die unsere Vision teilen und überzeugt sind, dass es sich lohnt, in RWO zu investieren. Sie bringen frische Impulse und neue Energie in unser Netzwerk. Seit meinem Start hier bei RWO war es mir wichtig, dass Sponsoring mehr ist als nur ein Logo auf einer Bande. Sponsoring bedeutet Teilhabe, Austausch und gegenseitiges Voranbringen. Deshalb haben wir neue Impulse gesetzt: Mit der exklusiven Partner-App der Firma Bundeling haben wir eine Plattform geschaffen, die unsere Partner enger miteinander vernetzt. Sie können nun einfacher in Kontakt treten, Synergien nutzen, über den digitalen Marktplatz voneinander profitieren. Und auch nach außen wollten wir ein Zeichen setzen: Mit der neuen, über 100 Meter langen Premium-TV-LED-Bande vor der STOAG-Tribüne haben wir ein echtes Highlight geschaffen. Sie ist nicht nur ein modernes Werbetool, sondern auch ein sichtbares Symbol dafür, dass RWO wächst, sich weiterentwickelt und professioneller wird.“

Mit über 100 Partnern im Rücken – Tendenz weiter steigend - blickt RWO optimistisch in die Zukunft.

Aufrufe: 08.9.2025, 13:53 Uhr
RWOAutor