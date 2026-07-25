Über 100-Erstliga-Spiele im Ausland: Vatan Spor rundet Umbruch ab Stammspieler gehen, Hochkaräter kommen: 26-jähriger Georgier mit beeindruckender Vita debütiert in Landesliga Nordwest +++ Vorstand Colak beschwört Geduld nach Auftaktpleite von Boris Manz · Heute, 09:52 Uhr · 0 Leser

Zurück in Deutschland: Saba Piranashvili bringt die Erfahrung von über 100-Profispielen in die Landesliga Nordwest. – Foto: Verein

Der SV Vatan Spor Aschaffenburg hat einen großen Umbruch hinter sich: Auf den Wechsel von Regionalliga-Spieler Arda Nadaroglu von Viktoria Aschaffenburg folgten weitere Hochkaräter für das Team von Neu-Trainer Artug Oezbakir.

„Aktuell kann man bei uns definitiv von einem Umbruch sprechen. Wir mussten einige Abgänge verkraften, haben im Gegenzug aber auch mehrere Neuzugänge verpflichtet und mit unserem neuen Trainer einen weiteren wichtigen Baustein für die Zukunft gelegt“, sagt der Vorstandsvorsitzende Ilker Colak. Unter den Abgängen finden sich zahlreiche langjährige Stammspieler wie Ege Noyan (Alemannia Haibach) oder Oktay Sevim (DJK Hain), die sich der Landesliga-Konkurrenz anschlossen. Doch auch auf der Zugangsseite ließ Vatan Spor aufhorchen.

So kehrte unter anderem Routinier Markus Alexander zurück und mit Spielern wie Tugay Gündogdu (Waldhof Mannheim) oder Sören Wensauer (U19-Hessenliga) schlossen sich vielversprechende Talente dem Landesligisten an. Bei den Neuzugängen sticht besonders Saba Piranashvili heraus. Der 26-jährige Offensivspieler bringt internationale Erfahrung in die Landesliga. Bei Transfermarkt.de hatte der Georgier zwischenzeitlich einen Marktwert von 150.000 Euro und spielte über 100-mal in der ersten georgischen Liga. Ein erstes Deutschland-Abenteuer hat Piranashvili bereits hinter sich: In der Saison 2017/18 kickte er kurzzeitig für den Hanauer SC.

„Der Kontakt zu Saba Piranashvili ist über eine gute Verbindung zu Stande. Die Gespräche verliefen direkt sehr positiv. Wir sind mit seiner Leistung und seiner Integration in die Mannschaft bislang sehr zufrieden und freuen uns, ihn in unserem Team zu haben“, so Colak. Sa., 18.07.2026, 16:00 Uhr SpVgg Hösbach/Bahnhof SpVgg Hösbach/Bahnhof SV Vatan Spor Aschaffenburg Vatan Spor 3 1 Abpfiff Die 1:3-Auftaktpleite gegen Hösbach zum Start sei kein Grund zur Sorge, stellt Colak klar: „Eine neu zusammengestellte Mannschaft braucht Zeit, um sich zu finden. Wir können nicht erwarten, dass von Beginn an alles perfekt funktioniert. Die Mannschaft wird sich von Woche zu Woche und von Spiel zu Spiel weiterentwickeln und die Spielphilosophie des Trainers immer besser verinnerlichen. Wir sind überzeugt, dass sich dieser Prozess mit der Zeit positiv bemerkbar machen wird.“ Aufgrund des Umbruchs und trotz der Transfers gelte zunächst der Blick nach unten. „Unser Ziel ist es, möglichst frühzeitig nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben und eine ruhige Saison zu spielen“, so Colak. „Wenn uns das gelingt, möchten wir uns im weiteren Verlauf der Saison im einstelligen Tabellenbereich etablieren. Dafür werden wir Woche für Woche hart arbeiten.“ Am Samstag, dem 25. Juli, ist Vatan Spor erstmals daheim gefordert: Um 14 Uhr gastiert der SC Sylvia Ebersdorf, der zum Auftakt überraschend gegen Coburg gewonnen hatte.