Über 100 Drittliga-Spiele: Niederkassel legt nochmal nach

Allen voran ein ganz bestimmter Name: Cedric Mimbala. Der mittlerweile 38-Jährige hat in seiner Karriere schon alles gesehen. Hessen, Brandenburg, Baden-Würtemberg, quasi ganz NRW - Mimbala kennt die Fußballplätze in der gesamten Nation. Und ganz entscheidend: Er kennt den Fußball auch auf richtig hohem Niveau. Für Fortuna Köln und Energie Cottbus lief der Defensivspieler von 2014 bis 2018 115 Mal in der 3. Liga auf, spielte dazu mehrere Jahre in der viertklassigen Regionalliga. Seit Anfang 2024 ist der Ex-Profi zurück am Mittelrhein. Zuerst ein halbes Jahr beim SV Kurdistan Düren, dann eine Halbserie beim FC Blau-Weiß Friesdorf. Im vergangenen Winter wechselte er innerhalb der Staffel zum TuS Mondorf, wurde dort Meister und schließt sich nun Niederkassel an.

Ein Landesliga-Torjäger und ein Rückkehrer