Über 100 Drittliga-Einsätze: Chemie Leipzig holt Stürmer aus Halle

Für die BSG Chemie Leipzig geht es um den Klassenerhalt in der Regionalliga Nordost. Und dafür rüsten die Sachsen in diesem Winter auf. Nach Torhüter Marcel Bergmann und Mittelfeldlenker Anton Bulland hat der Tabellensechzehnte nun ein kleines Ausrufezeichen setzen können.

Mit Cyrill Akono kommt ein Mittelstürmer mit reichlich Drittliga-Erfahrung in den Alfred-Kunze-Sportpark. Der 25-Jährige, der unter anderem bei Preußen Münster ausgebildet wurde, sammelte in Münster, Lübeck, Verl und bei Borussia Dortmund II über 100 Einsätze im Profifußball. Zuletzt spielte er bei Chemies Ligakontrahenten Hallescher FC. In der Vorsaison noch durchaus gesetzt, verlor er seinen Stammplatz in der laufenden Spielzeit, kam nur sieben Mal zum Zug, meist von der Bank.