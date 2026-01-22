Über 100 Drittliga-Einsätze: Chemie Leipzig holt Stürmer aus Halle

Die BSG Chemie Leipzig setzt ein kleines Ausrufezeichen auf dem Transfermarkt und verpflichtet einen Drittliga-erfahrenen Stürmer.
Für die BSG Chemie Leipzig geht es um den Klassenerhalt in der Regionalliga Nordost. Und dafür rüsten die Sachsen in diesem Winter auf. Nach Torhüter Marcel Bergmann und Mittelfeldlenker Anton Bulland hat der Tabellensechzehnte nun ein kleines Ausrufezeichen setzen können.
Mit Cyrill Akono kommt ein Mittelstürmer mit reichlich Drittliga-Erfahrung in den Alfred-Kunze-Sportpark. Der 25-Jährige, der unter anderem bei Preußen Münster ausgebildet wurde, sammelte in Münster, Lübeck, Verl und bei Borussia Dortmund II über 100 Einsätze im Profifußball. Zuletzt spielte er bei Chemies Ligakontrahenten Hallescher FC. In der Vorsaison noch durchaus gesetzt, verlor er seinen Stammplatz in der laufenden Spielzeit, kam nur sieben Mal zum Zug, meist von der Bank.
Am 09. Januar gab der HFC schließlich die Vertragsauflösung in beiderseitigem Einvernehmen bekannt. Darin hießt es: „Der Hallesche FC ist weiterhin von den sportlichen Qualitäten von Cyrill Akono überzeugt und bedauert, dass es nicht nachhaltig gelungen ist, diese vom Trainingsplatz ins Stadion zu transportieren. Daher haben beide Parteien beschlossen, nunmehr eine Veränderung vorzunehmen."
Bei Chemie Leipzig will Akono jetzt neu angreifen: „Ich freue mich riesig, in diesem besonderen Stadion vor dieser Kulisse spielen zu können. Ich möchte mit meinen Qualitäten dazu beitragen, dass die Mannschaft möglichst schnell wieder in ruhigere Fahrwasser findet."
Alexander Schmidt, sportlicher Leiter und Trainer bei der BSG, erklärt: „Mit Cyrill Akono konnten wir einen großgewachsenen, körperlich starken Stürmer in gutem Alter für uns gewinnen, der seine Stärken schon in der dritten Liga bewiesen hat. Dazu hat er einen Top-Charakter. Er wird unserer Mannschaft sehr guttun."